Kompany confirme : "Cette demi-finale est le match le plus important de la saison"

Anderlecht joue ce dimanche son match le plus important de la saison jusqu'ici : une demi-finale de Coupe. Les Mauves sont à 180 minutes (sans compter d'éventuelles prolongations) d'un trophée et d'un ticket européen ...

A l'approche de ce match, une mauvaise nouvelle pour Anderlecht : la blessure de Hannes Delcroix, qui ne jouera plus cette saison. "Sa réaction m'a surpris. Il l'a pris de manière très mature. Pourtant, il dispute une saison solide et était entré en ligne de compte chez les Diables Rouges, il pouvait espérer l'Euro. Mais Hannes est resté calme et est déjà concentré sur sa revalidation", déclare un Vincent Kompany épaté. "Mais pour nous, c'est bien sûr une mauvaise nouvelle".

Son remplaçant paraît tout trouvé : Elias Cobbaut, de retour de blessure et qui va devoir rapidement retrouver le rythme. "Il est prêt. Le calendrier joue à son avantage : ce ne sera plus qu'un match par semaine désormais", pointe Kompany. "On ne sait jamais comment ça peut se passer, mais on peut lui faire confiance, il a fait tout ce qu'il fallait pour revenir dans le coup".

Genk joue et défend différemment ces dernières semaines

Mais place au sujet du jour, de la semaine et à l'un des sujets de ce début 2021 : la Coupe de Belgique, avec une demi-finale cruciale. Le RSCA arrive face à Genk en confiance : deux matchs, deux victoires. "Mais ce sera très différent. Genk joue autrement ces dernières semaines. Nous avons joué contre un Genk très offensif, mais ils sont désormais plus regroupés derrière. Ils défendent différemment. Je m'attends à une physionomie différente pour cette rencontre", estime le coach anderlechtois, qui concède : "Cela reste un adversaire très solide avec beaucoup de talent".

Est-ce "le" match de la saison ? On le sait, Vincent Kompany aime relativiser ce genre de considérations, mais reste lucide : "C'est indéniablement l'un des matchs de la saison. Jusqu'ici, c'est le plus important, et ce pour les deux clubs. Cette demi-finale est plus importante que d'autres demi-finales par le passé", juge-t-il, en référence à la situation des deux clubs qui sont désormais lâchés dans la course au titre.

L'Europe peut aider Anderlecht à réaliser ses ambitions

La Coupe n'est plus vraiment la voie la plus courte vers l'Europa League dans l'absolu, ne donnant plus de ticket direct pour celle-ci, mais pour un RSCA pas encore certain - c'est un euphémisme - de disputer les PO1, elle reste la voie la plus courte même vers les barrages. "Dans le contexte actuel, chaque source de revenu est importante et un ticket européen l'est donc également. Cela pourrait changer notre situation, aider Anderlecht dans ses ambitions".

Et plus question de se cacher derrière la jeunesse. C'est du moins ce que Lukas Nmecha disait récemment. "Et il a raison. Quand j'avais 17 ans, je disais aussi que je ne voulais pas être jugé comme un jeune. Cela dit, même à 20 ans, avec 120 matchs de compétition et des matchs en C1, je n'étais pas encore le joueur que je serais à l'avenir", relativise Kompany.