Mbaye Leye plus que jamais motivé pour réussir au Standard : "Montrer que je peux le faire"

Mbaye Leye a pris les commandes du Standard en décembre dernier et pourrait déjà offrir un trophée aux Rouches ce week-end face à Genk.

Mbaye Leye voulait devenir l'entraîneur principal du Standard de Liège la saison dernière, mais ils pensaient qu'il était encore trop jeune et inexpérimenté pour devenir T1.

"Je pensais que j'étais prêt à entraîner un club. Mais il est normal que le Standard ait des doutes. Le meilleur entraîneur belge (Michel Preud'homme, ndlr) venait de dire au revoir au club. Ils ne pensaient pas que j'étais le meilleur candidat à l'époque", confie-t-il à Het Laatste Nieuws.

Pourtant, six mois plus tard, le Sénégalais avait les manettes en main : "Bruno (Venanzi, ndlr) et moi avons parlé plusieurs fois. Je n'ai pas fait de 'chichi' à propos de mon contrat - je n'ai même pas mis d'option - et je n'ai pas fait d'histoires pendant les négociations. Je voulais vraiment le travail, je voulais montrer que je pouvais le faire. J'ai cru en moi."