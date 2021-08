Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 31/08: Soppy - Mendonça Cabral - Munoz - Ihattaren - Camavinga - Adžić - Tagliafico - Messias

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Soppy - Mendonça Cabral - Munoz - Ihattaren - Camavinga - Adžić - Tagliafico - Messias

Suite à l'échec des négociations avec Kylian Mbappé, les Merengues ont décidé de se rabattre sur la jeune pépite française. (Lire la suite)

L'AC Milan va renforcer son secteur offensif. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Junior Messias devrait être prêté par Crotone avec option d'achat chez les Rossoneri. La saison dernière, le Brésilien de 30 ans avait inscrit neuf buts et distillé quatre passes décisives en Serie A.

West Ham est en passe de réaliser un beau coup sur le mercato estival. Selon De Telegraaf, le défenseur latéral gauche argentin devrait quitter l'Ajax pour rejoindre les Hammers contre un montant de douze millions d'euros.

Luka Adzic devrait se relancer en Eredivisie. L'ailier serbe, qui n'a jamais réussi à s'imposer à Anderlecht, devrait rejoindre le PEC Zwolle. En trois ans, le joueur n'aura évolué que six fois sous le maillot anderlechtois.

Former @crvenazvezdafk and @rscanderlecht player and Serbia U21 international Luka Adžić (22) 🇷🇸 linked with a @PECZwolle 🇳🇱 move after terminating the contract with the Belgian side. #zwolle #eredivisie #Anderlecht pic.twitter.com/7x3axd88L4