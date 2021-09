Bruges avec ses Diables et trois nouvelles recrues contre Ostende

Si il y a quelques absences à signaler, Philippe Clement aura un noyau bien garni à sa disposition pour la reprise du championnat vendredi soir.

Deux semaines après la claque reçue à la Gantoise et quelques jours avant d'accueillir le PSG, le Club de Bruges reprend la compétition contre le KV Ostende, vendredi soir. Et les trois Diables Rouges qui ont fait le voyage à Kazan (De Ketelaere, Vanaken et Mechele) sont présents dans le groupe.

Mais il y a aussi trois des dernières recrues du Club dans cette sélection: Jack Hendry, qui retrouvera tout de suite ses anciennes couleurs, Faitout Maouassa et Kamal Sowah.