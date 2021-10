Notre équipe-type de la 12e journée de championnat

Les Zèbres et les Buffalos ont réalisé les bonnes opérations du week-end en Pro League, ils placent deux de leurs pions dans notre équipe du week-end.

Entre les perches

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Simon Mignolet, toujours décisif dans le but brugeois. S'il ne pouvait rien sur le but de Bjorn Engels, il a ensuite sauvé les meubles à plusieurs reprises et permis au Club de prendre un point à Anvers.

L'arrière-garde

La Gantoise n'a pas laissé grand-chose au Racing Genk, dimanche soir, et c'est en partie àgrâce à Michael Ngadeu, auteur d'une partie irréprochable. Il est accompagné dans l'axe de la défense par Alexandar Radovanovic qui a largement contribué à la première victoire du KVK de Karim Belhocine.

Sur le flanc gauche, on retrouve l'homme en forme du Sporting d'Anderlecht, Sergio Gomez, buteur et passeur contre le Beerschot. Autre latéral décisif ce week-end, Sandy Walsh prend place du côté droit.

Dans l'entrejeu

Très précieux depuis son arrivée au Parc Duden, Casper Nielsen en a apporté une nouvelle démonstration en inscrivant le but de la victoire de l'Union Saint-Gilloise à Eupen. Il est accompagné dans l'entrejeu de notre équipe du week-end par Adem Zorgane, qui réalise un brillant début de saison avec le Sporting de Charleroi et Roman Bezus, excellent avec La Gantoise à Genk.

Le trio offensif

Sans surprise, Ali Gholizadeh est le deuxième Zèbre de notre équipe-type. À l'assist, puis buteur, l'Iranien a montré le chemin de la victoire au Sporting de Charleroi sur la pelouse du RFC Seraing. Jean-Luc Dompé a, lui, permis à Zulte Waregem d'arracher un point à Malines. Enfin, c'est Sory Kaba qui s'installe à la pointe de notre onze du week-end. L'attaquant guinéen avait déjà été précieux au Standard (un but, un assist), il a récidivé, dimanche soir, contre STVV avec son premier doublé en Pro League.

Notre XI du week-end: Simon Mignolet - Sandy Walsh, Aleksnadar Radovanovic, Michael Ngadeu, Sergio Gomez - Adem Zorgane, Casper Nielsen, Roman Bezus - Jean-Luc Dompté, Ali Gholzidaeh, Sory Kaba.