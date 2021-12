Makhtar Gueye à nouveau homme du match du côté du KV Ostende

Le grand attaquant sénégalais l'a encore fait : marquer pour le KV Ostende et permettre aux siens de prendre les trois points .

Makhtar Gueye est un fléau pour les défenses de la Jupiler Pro League. L'attaquant sénégalais d'1m95 pèse sur une défense. Non seulement parce qu'il trouve facilement le chemin du but (11 buts en 19 matchs cette saison), mais aussi parce qu'il surgit partout. On le voit au centre, sur les côtés et surtout comme meneur de jeu pour ses coéquipiers qui peuvent toujours lui donner la balle.

Aujourd'hui, il a joué un rôle important dans les deux buts marqués par le KV Ostende. Tout d'abord, son action de course et sa bonne tête ont permis (après un bel arrêt de Vanhamel) que le ballon atterrisse dans les pieds de Thierry Ambrose. Le deuxième but était de son propre fait, puisqu'il mettait deux hommes dans le vent avant d'envoyer le ballon dans les filets adverses.

Il n'est pas seulement un buteur important. Il y a eu une phase en seconde période où il est revenu défendre fort bas. Dans le même temps, il s'est projeté vers l'avant et a été le deuxième joueur du KVO à franchir la ligne médiane. Si la passe avait été meilleure, il aurait mis en place son propre contre.

Gueye a fait l'objet de nombreuses discussions chez les Côtiers. Surtout à cause de sa mentalité. Pourtant, il est l'un des maillons les plus importants d'Ostende.