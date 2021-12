Le trophée Dominique D'Onofrio pour Hugo Siquet

Une récompense avant un départ: Hugo Siquet empoche le troisième trophée Dominique D'Onofrio.

Il était en concurrence avec Luca Oyen et Thomas Van Den Keybus, il empoche la timbale. Hugo Siquet a reçu le Trophée Dominique D'Onoforio, qui récompense le meilleur début de Pro League de l'année, ce lundi. Il succède à Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere, plébiscités en 2019 et 2020.

Âgé de 19 ans, Hugo Siquet avait fait ses débuts en Pro League le 8 novembre 2020, mais c'est en deuxième partie de saison qu'il s'est véritablement imposé dans le onze du Standard. Au point, d'ailleurs, de gagner son ticket pour un championnat hupé: il lui reste deux rencontres à disputer avec les Rouches, avant de prendre la direction de la Bundesliga et de Fribourg.