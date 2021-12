Kompany veut la Coupe : "Une compétition importante pour Anderlecht et pour moi"

Le KV Courtrai se dresse sur la route d'Anderlecht en Coupe de Belgique. Une qualification ce jeudi et le RSCA ne sera plus qu'à deux oppositions d'un trophée et d'un ticket européen. Sans se projeter, Vincent Kompany reconnaît que la Croky Cup est un objectif.

Vincent Kompany a soulevé deux fois la FA Cup avec Manchester City, en 2011 et 2019 (en plus de quatre Coupes de la Ligue) ; une compétition historique, la première "officielle" du football professionnelle, qui ne peut pas se comparer à la modeste Croky Cup. "C'est vrai qu'en Angleterre, la Coupe est une énorme tradition. Mais j'ai l'impression que la Coupe de Belgique prend plus d'importance qu'avant et qu'elle est réellement importante pour Anderlecht", déclare l'entraîneur du RSCA, un peu à contre-pied des déclarations habituelles concernant la Coupe de Belgique.

Il faut dire que malgré deux titres de champion de Belgique, Kompany n'a pas pu soulever la Coupe avec Anderlecht. "Ca fait longtemps que le club n'a plus gagné cette compétition et je ne l'ai moi-même jamais remportée", rappelle-t-il en effet. "Le match de ce jeudi sera donc abordé avec une vraie envie de gagner et de se qualifier. Derrière, ce seront les demi-finales et on verra alors ce qu'on peut réussir. Je ne veux même pas encore penser à une victoire finale car il y a un solide adversaire, Courtrai, avant ça".

Le travail de Belhocine

Kompany n'a en effet rien raté du travail de son ancien adjoint au KV Courtrai. "Karim fait du très bon boulot à Courtrai, il a amené ce qu'il manquait pour que les résultats arrivent", souligne-t-il. "Courtrai est une équipe très difficile à manipuler. Il ne faudra pas se relâcher".

Jusqu'ici, Anderlecht a peu fait tourner en Coupe, même si Marco Kana était par exemple titulaire à Seraing. Vincent Kompany se réjouit cependant de pouvoir compter sur le banc le plus décisif d'Europe, avec des entrants impliqués dans 18 buts. "Tout ça, c'est grâce au coach", plaisante-t-il. "Non, plus sérieusement. C'est une question de qualité, bien sûr, et d'implication. On a un groupe de 18 joueurs, qui veulent tous tout donner. C'est de cette manière qu'on peut donner la meilleure version de nous-mêmes".