Ostende se fait plaisir contre Deinze en amical

La préparation continue pour les hommes de Yves Vanderhaeghe.

En première période, Ostende a pris les devants sur un penalty de Gueye. Après la pause, les Côtiers ont continué à prendre d’assaut le but de Deinze et ont encore planté trois roses. Albanese, Kvasina (encore sur pénalty) et Berte ont été les buteurs du jour.

Le KV Ostende entamera sa saison au Lotto Park, en y défiant le Sporting d'Anderlecht de Felice Mazzù.