Conference League : Anderlecht en Arménie ou en Estonie, l'Antwerp en Finlande ou en Norvège !

Le tirage des préliminaires de Conference League a eu lieu ce lundi à Nyon, siège de l'UEFA. Ce sera plutôt exotique pour nos représentants !

Le RSC Anderlecht, troisième du dernier championnat de Belgique, disputera le troisième tour préliminaire de Conference League les 4 et 11 août prochains. Et pour l'occasion, les Mauves héritent d'un adversaire a priori à leur portée. Au programme : le vainqueur du duel entre l'Ararat-Armenia, club de la capitale d'Arménie Erevan, et le Paide Linnameeskond, actuel 4e du championnat d'Estonie. Ces deux équipes s'affrontent les 21 et 28 juillet au second tour.

Anderlecht se déplacera en Arménie ou en Estonie le 4 août, avant de recevoir au retour. En cas de qualification, le RSCA disputera ensuite les barrages de Conference League afin d'accéder aux poules.

L'Antwerp vers la Norvège ou la Finlande

Du côté de l'Antwerp, qui doit encore se qualifier pour ce troisième tour et affronte le FC Drita au second tour (match aller cette semaine au Bosuil), place au Nord de l'Europe. Le Great Old affrontera en effet soit les Norvégiens de Lilleström, soit le Seinäjoen Jalkapallokerho, club de la ville de Seinäjoki, en Finlande. Deux équipes qui auront au moins un gros avantage : celui d'être dans le rythme, puisque leur championnat national bat son plein.