Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 19/07: De Ligt - Kubo - Luperto - Diouf - Hountondji - Talbi - Suárez Charris - Togui

Sur son compte Twitter, le Paris Saint-Germain vient de présenter son maillot extérieur pour la saison prochaine. Une nouvelle collection à dominance grise et variation noire réalisée en collaboration avec Jordan.

Tottenham vient d'officialiser l'arrivée du latéral droit de Middlesbrough, Djed Spence. Le joueur de 21 ans rejoint les Spurs contre un montant avoisinant les 23M €, bonus compris. Il s'agit de la sixième recrue estival de Tottenham après Ivan Perisic, Fraser Forster, Yves Bissouma, Richarlison et Clément Lenglet.

Face au Canada, les Etats-Unis ont remporté la Gold Cup féminine, la compétition continentale d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Les Américaines se sont imposées sur le score de 1-0 grâce au but de la star Alex Morgan, sur penalty, à quinze minutes du terme.

Nous vous annoncions avant-hier que la Juventus et le Bayern Munich étaient parvenus à un accord pour le transfert de Matthijs De Ligt vers la Bavière. Bien arrivé en Allemagne, le défenseur central a réussi sa visite médicale, selon le Bild. L'officialisation devrait se dérouler très prochainement, voire aujourd'hui.

Révélation du RC Lens la saison dernière, Jonathan Clauss devrait quitter le club cet été avec un statut d'international français encore inespéré il y a douze mois. Selon les informations de RMC Sport, Lens et l'Olympique de Marseille sont parvenus à un accord total, à hauteur de 7.5M €. Le latéral droit français devrait donc être bientôt officialisé en cité phocéenne.

Kevin De Bruyne, Erling Haaland et leurs compères auront un troisième maillot pour la saison prochaine. Ce matin, les Cityzens ont officialisé, dans une vidéo faisant référence à la célèbre série Stranger Things, ce troisième maillot se rapprochant des couleurs portées par le club de Manchester il y a plusieurs décennies.

