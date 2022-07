Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 18/07: Tissoudali - Caldara - Falcone - Askildsen - Branthwaite

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Tissoudali - Caldara - Falcone - Askildsen - Branthwaite

Que va-t-il arriver à Tarik Tissoudali maintenant ? L'attaquant et l'AA Gent n'ont pas pu se mettre d'accord sur une prolongation de contrat et Tissoudali veut toujours être payé en fonction de ses performances de la saison dernière. Après la Supercoupe, il en a parlé. (Lire la suite)

Défenseur central d'Everton, Jarrad Branthwaite part en prêt aux Pays-Bas. Le joueur de 20 ans rejoint le PSV Eindhoven sous la forme d'un prêt sec.

↩️ | Jarrad Branthwaite has joined @PSV on loan for the 2022/23 season.



Best of luck, @Jarradbranthwa1! 💙