Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 12/08: Vardy - Gómez - Dierckx - Amuzu - Bitumazala - Rodriguez - Bronn - Lirola Kosok

Pep Guardiola officialise l'arrivée de Sergio Gomez, qui restera à Manchester City !

Sergio Gomez quitte le RSC Anderlecht pour Manchester City, et ne sera pas prêté dans un autre club du City Football Group. (Lire la suite)

Lucien Favre confirme qu'Amuzu s'éloigne de Nice : "Parfois, des joueurs changent d'avis"

Francis Amuzu va-t-il quitter Anderlecht ? L'offre alléchante de l'OGC Nice pourrait ne pas suffire. (Lire la suite)

Officiel : Genk rapatrie Daan Dierckx

Il tentera de se relancer chez les U23 limbourgeois. (Lire la suite)

Jamie Vardy, vers une prolongation pour le plaisir à Leicester

L'histoire d'amour n'est pas encore finie entre les Foxes et leur légendaire attaquant. (Lire la suite)

Timon Wellenreuther va quitter le RSC Anderlecht pour les Pays-Bas

Le mercato du RSCA n'est pas encore terminé, notamment dans le sens des sorties. (Lire la suite)

Officiel : Beveren recrute Sheldon Bateau

Retour en Belgique pour le défenseur de central de 31 ans. Il a été prêté par son club turc de Samsunspor. (Lire la suite)

Officiel : Thibault Vlietinck et Fede Ricca signent à OHL en provenance du FC Bruges

Déjà prêté depuis deux saisons du côté de Den Dreef, Thibault Vlietinck signe désormais à titre définitif à OHL. Il est accompagné par un autre joueur du FC Bruges. (Lire la suite)

Federico Ricca en route pour OHL

Pas dans les plans de Carl Hoefkens pour la saison à venir, le défenseur n'a pas été retenu et a été prié de se trouver un nouveau club cet été. Il avait rejoint les Gazelles en 2019 en provenance du club espagnol de Malaga. (Lire la suite)

Pontus Dahlberg quitte Watford

Pontus Dahlberg quitte Watford, qui le prêtait régulièrement ces dernières saisons. Le portier suédois revient au pays puisqu'il a signé à l'IFK Göteborg.

Pontus Dahlberg has completed a permanent move to IFK Göteborg.



All the best for the future, Pontus! 💛 — Watford Football Club (@WatfordFC) August 11, 2022

Leo Baptistao file à Almeria

Almería et Santos ont trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant Leo Baptistao. Le Brésilien âgé de 29 ans s'est engagé pour les 4 prochaines saisons.

🔴⚪️ L E O 𝗕 𝗔 𝗣 𝗧 𝗜 𝗦 𝗧 𝗔 𝗢 ⚪️🔴



🤝 La UD Almería y el @SantosFC llegan a un acuerdo para el traspaso del atacante Leo Baptistao y firma para las próximas 4 temporadas.



¡Bienvenido! | #BaptistaoRojiblanco pic.twitter.com/MhqbXuZZJQ — UD Almería (@U_D_Almeria) August 11, 2022

Nathan Tella prêté à Burnley

Relégué en Championship cette saison, Burnley et Vincent Kompany, veulent rapidement retrouver la Premier League. Les Clarets ont annoncé le prêt de l'ailier droit anglais Nathan Tella pour l'exercice à venir, en provenance de Southampton.

Wishing good luck to @NathanTella_11, who has joined #BurnleyFC on a season-long loan deal: — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 11, 2022

Nottingham Forest prête Nicky Hogarth

Nottingham Forest prête Nicky Hogarth à Falkirk, pensionnaire de troisième division écossaise, pour la première partie de saison. Il reviendra chez les Reds en janvier.

Goalkeeper Nicky Hogarth has joined Scottish League One side @FalkirkFC on loan until January.



Wishing you the best of luck, Nicky! 👊



🌳🔴 #NFFC | @NFFCAcademy — Nottingham Forest FC (@NFFC) August 11, 2022

Andrea Pinamonti rejoint Sassuolo

C'est du côté de l'Inter Milan que l'US Sassuolo a déniché son nouveau buteur. (Lire la suite)