Le nouveau sélectionneur du Maroc dévoile sa sélection : Selim Amallah repris, plusieurs retours

Fraîchement nommé sélectionneur du Maroc en remplacement de Vahid Halilhodzic, Walid Regragui a dévoilé sa première liste de joueurs retenus pour les matchs amicaux en Espagne contre le Chili le 23 septembre et le Paraguay le 27 septembre. Le Standardman Selim Amallah est bien présent dans la sélection.

Ziyech, Mazraoui, Ez Abde et Belhanda effectuent leur retour en sélection. On notera la première sélection d’Abdelhamid Sabiri, Walid Cheddira et Hamza El Moussaoui qui rejoignent l’équipe première.

Voici la liste des 31 joueurs retenus pour la suite de la préparation des Lions de l’Atlas pour le Mondial :

Gardiens : Yassine Bounou (Séville FC), Mounir El Kajoui (Al Wahda), Anas Zniti (Raja Casablanca), Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)

Défenseurs : Achraf Dari (Stade Brestois), Samy Mmaee (Ferencváros), Jawad El Yamiq (Real Valladolid), Roman Saïss (Beşiktaş), Badr Benoun (Qatar SC), Achraf Hakimi (Paris SG), Noussair Mazraoui (Bayern Munich), Hamza El Moussaoui (RS Berkane), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca)

Milieux de terrain : Younes Belhanda (Adana Demirspor), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Abdelhamid Sabiri (UC Sampdoria), Illias Chair (Queens Park Rangers), Amine Harit (Olympique de Marseille), Selim Amallah (Standard de Liège), Azzedine Ounahi (Angers)

Attaquants : Hakim Ziyech (Chelsea), Munir El Haddadi (Getafe), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Sofiane Boufal (Angers), Ayoub El Kaabi (Hatayspor), Ryan Mmaee (Ferencváros), Youssef En-Nesyri (Séville), Walid Cheddira (Bari)

