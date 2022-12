Loic Lapoussin écarté pour le match contre Ostende : "Il devra rencontrer des victimes d'accidents de la route"

Pas de Loic Lapoussin pour le match de Coupe de ce mercredi soir face à Ostende. Il est suspendu disciplinairement par son club après avoir été arrêté en état d'ébriété au volant.

Lapoussin a été arrêté par la police le dimanche 4 décembre et n'a pas beaucoup coopéré lorsqu'on lui a demandé de les accompagner au poste. Il a finalement été placé en détention et autorisé à quitter le poste de police dans l'après-midi. L'Union avait déjà communiqué en faisant savoir que ce comportement ne restera pas sans conséquence.

"Non, Loic n'est pas là aujourd'hui. Cela fait partie de sa sanction", a déclaré le coach Karel Geraerts en avant-match. "Nous prenons cela très au sérieux au sein du club. Loïc devra également rencontrer les victimes d'accidents de la route et leur parler."

Geraerts a également tenu à clarifier les choses. "Loïc a commis une grave erreur et il le sait. Mais je tiens également à souligner que c'est une bonne personne et qu'il est le premier à aller parler aux fans. Quand il aura purgé sa peine, je ne suis pas non plus celui qui va continuer à taper sur le clou. Il aura à nouveau sa chance."