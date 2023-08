Pourquoi l'arrivée de Zinckernagel à Bruges apporte aussi avec elle des incertitudes

C'est officiel depuis ce mardi soir : Philip Zinckernagel signe au Club de Bruges. Après s'être révélé aux yeux du public belge sous les couleurs du Standard, le Danois va découvrir la Venise du Nord.

Phlip Zinckernagel fait partie des joueurs qui, grâce à leur talent naturel et leur élégance balle au pied, font très vite fondre les supporters. Le public de Sclessin ne s'y est pas trompé.

Mais dans le football belge, tout peut arriver. Ainsi, après le départ de Ronny Deila, Zinckernagel aura planté un deuxième coup de poignard dans le coeur des Liégeois en rejoignant l'équipe qu'il, ironie de l'histoire, avait crucifié d'un superbe doublé pour son premier match sous les couleurs rouches, dans un Sclessin en folie.

Dans quel état de forme ?

Qu'on ne s'y trompe pas : Zinckernagel est un esthète, doté de qualités techniques au-dessus de la moyenne. Il suffit de voir l'adoration que lui vouaient les fans de Nottingham Forest, où il était considéré comme un "héros" de la remontée historique en Premier League, avant de passer par le Standard.

Auteur de 10 buts et 2 assists en 28 rencontres disputées la saison dernière, le Danois a montré des qualités indéniables. On se rappelle de son doublé pour son premier match, contre Bruges, de cette finition clinique face à Westerlo après une belle action collective, ou de son but d'ouverture lors de la retentissante victoire contre l'Union (2-4).

Néanmoins, le Danois a souvent été critiqué par certains observateurs pour sa nonchalance, sa tendance à disparaître au cours d'un match. Cela passait déjà difficilement à l'époque. Et alors qu'il arrive avec l'étiquette de futur leader technique de Bruges, il devra faire taire ceux qui lui reprochaient ce manque de constance et de régularité.

Dans quel rôle ?

Pouvant évoluer tant en tant que milieu offensif qu'ailier gauche, Zinckernagel pourrait faire du bien dans le remplacement de Noa Lang - parti vers le PSV - et qui l'air de rien, avait pris une influence considérable dans le jeu brugeois. Michel Skoras, recruté du Lech Poznan pour 6 millions d'euros, a été recruté, lui aussi, à cet effet.

De plus, le Danois pourrait soulager la tâche d'Hans Vanaken, au four et au moulin. L'incertitude réside, à l'heure actuelle, plus dans l'utilisation que Deila fera de Zinckernagel que du crédit qu'il lui réservera. Mais à ce niveau-là, on devrait être fixés assez vite.

Un effectif pléthorique : un luxe, mais aussi un potentiel problème ?

Avec l'arrivée de Zinckernagel, le milieu du Club de Bruges commence à être très fourni. Ce qui est certes nécessaire pour un club qui veut jouer sur les trois tableaux (championnat, Coupe, Europe) cette saison. Attention néanmoins à utiliser la profondeur d'effectif à bon escient. Ce qui est un luxe, peut devenir une difficulté à terme.

Espérons également que Bruges reste européen assez longtemps durant la saison. La qualification au troisième tour, au détriment d'Aarhus, semble presque acquise. Et que, contrairement à la saison dernière, les Blauw en Zwart ne soient pas éliminés prématurément en Coupe de Belgique. Sinon, cela risque de se marcher sur les pieds au milieu...