Ce sera très difficile pour Thorgan Hazard : Tedesco explique

C'était probablement une demi-déception pour Thorgan Hazard : l'Anderlechtois ne figure pas dans la sélection de Domenico Tedesco. La concurrence à son poste est rude et le sélectionneur a expliqué son choix.

Le compteur de sélections de Thorgan Hazard restera-t-il bloqué à 47 (9 buts), la dernière datant d'une demi-heure en Coupe du Monde face à la Croatie ? À ce stade, cela semble plus réaliste que pessimiste de le penser. En grande forme avec Anderlecht, le frère d'Eden n'a pas encore reçu sa première sélection sous Domenico Tedesco, qui a tempéré les ardeurs à son sujet.

"Je suis très heureux de le voir de retour, performer à ce niveau. Ces dernières années n'ont pas été faciles pour lui", entame Tedesco. "Mais la question est : qui retirer pour le reprendre ? C'est un poste difficile. Parmi les joueurs non-sélectionnés, il y a aussi Mike Trésor, Michel-Ange Balikwisha à sa position", souligne ensuite le sélectionneur.

Trésor, Balikwisha, Tielemans, De Ketelaere, Vermeeren...

Que ce soit à gauche ou même en 8 ou en 10, Tedesco ne fait donc pas de Thorgan Hazard une priorité pour l'avenir, même s'il assure le suivre. "Ca nous est arrivés de jouer avec un n°10, mais même là, c'est dur. Kevin De Bruyne va revenir, Charles (De Ketelaere) peut y jouer... Si on joue avec deux 8, alors Youri Tielemans et Arthur Vermeeren entrent en ligne de compte", énumère le Germano-Italien.

© photonews

Bref : au vu de l'abondance de biens à ce poste et alors que Domenico Tedesco cherche encore des solutions dans d'autres secteurs (au back ou en défense, notamment), faire des essais offensifs n'est pas sa priorité et Thorgan Hazard risque bien d'en faire les frais. À moins de sortir une saison à 15 buts et 15 assists - et encore : Mike Trésor avait dû ronger son frein en étant élu meilleur joueur du championnat dans un rôle similaire.

"Nous ne pouvons prendre que 20 joueurs de champ à l'Euro. Nous suivons Thorgan, il est sur notre liste, mais c'est vraiment un secteur très difficile pour lui", reconnaît Domenico Tedesco. Qui aura probablement refroidi l'ambiance dans la famille Hazard pour ce week-end.