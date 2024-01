L'éternel Slimani montre la voie à suivre à Amoura et à toute l'Algérie

Passé par Anderlecht lors de la seconde partie de saison dernière, Islam Slimani (35 ans) continue de briller avec la sélection d'Algérie.

L'Algérie a battu le Togo ce vendredi soir dans le cadre d'un match amical organisé à Lomé. Les Fennecs se sont imposés sur le score de 0-3 face à une équipe B (A') du Togo.

Islam Slimani était titulaire avec l'Algérie et a marqué le but du 0-2. L'Unioniste Mohamed Amoura n'était pas repris par Djamel Belmadi lors de cette rencontre. Le sélectionneur veut en effet tester les solutions qu'il possède sur le flanc gauche car Amoura sera suspendu lors du premier match de poule de la CAN. Logiquement, Kevin Denkey (Cercle de Bruges) ne faisait pas partie de cette sélection du Togo.

L'Algérie jouera encore ce mardi en amical face au Burundi avant de s'envoler en Côte d'Ivoire pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo n'est pas qualifié pour cette compétition.