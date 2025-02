Le geste stupide de la soirée : Jonas De Roeck se prononce sur l'exclusion de Denis Odoi face à Anderlecht

Le geste stupide de la soirée. En première période, Denis Odoi a reçu une deuxième carte jaune après avoir lancé le ballon en direction du banc anderlechtois. Un acte encore plus dommageable pour un joueur de son expérience.

La semaine dernière à La Gantoise, le Sporting d'Anderlecht et Moussa N'Diaye étaient tombés dans le piège tendu par les Buffalos et Stefan Mitrovic. Le défenseur des Mauves avait été exclu avant même le retour aux vestiaires.

Ce jeudi au Bosuil, le RSCA s'est "vengé" sur le Great Old. Déjà averti en tout début de rencontre, le premier buteur Denis Odoi a reçu une deuxième carte jaune peu après la demi-heure pour avoir lancé le cuir en direction du banc anderlechtois, après que Théo Leoni ait renvoyé un ballon sur la pelouse empêchant la remise en jeu de l'Anversois.

Jonas De Roeck n'a pas compris la réaction de Denis Odoi

Une réaction, il faut l'écrire, encore plus stupide lorsqu'on connaît l'âge et le passé du joueur fautif. Denis Odoi aura 37 ans au mois de mai et compte près de 300 rencontres de Jupiler Pro League, mais il a littéralement plombé son équipe, alors que le Sporting n'en menait pas large.

"Je pense qu'il est le premier à savoir qu'il ne devait pas réagir comme ça et que ça a eu un impact majeur. Dans le vestiaire, il s'est directement excusé. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça avec quelqu'un de son expérience", a commenté Jonas De Roeck en conférence de presse.

L'Antwerp envisage de porter réclamation pour faire rejouer le match, puisque l'Anversois aurait été exclu sur indication de la VAR, ce qui n'était pas permis dans ce type de situations. Une tentative qui a, malgré tout, très peu de chances d'aboutir.