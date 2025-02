Plusieurs Rouches et Mauves, l'étonnant mercato des Canaris : voici le onze des transferts du mercato hivernal !

La journée de championnat à venir sera la première depuis la fermeture du mercato hivernal. Le moment est donc venu de faire le bilan : quelles seront les recrues les plus attendues de cette seconde partie de saison ?

Gardien de but

Il y aura peu de changement entre les perches en Pro League puisque la plupart des transferts concernent des n°2, à l'exception d'Andreas Jungdal à Westerlo, de Marko Ilic à Courtrai... et, probablement, de Gavin Bazunu au Standard. Prêté par Southampton, Bazunu est immédiatement entré dans le top 5 des valeurs marchandes de JPL (14 millions d'euros).

S'il ne sera peut-être pas titulaire dès ce week-end, on imagine mal un joueur avec un tel CV servir de doublure à Mathieu Epolo. Bazunu doit aider le Standard à rêver en grand et à lutter pour le top 6 autant longtemps que possible...

Défenseurs

Le RSC Anderlecht a transféré deux défenseurs centraux, mais si Adryelson a déjà offert quelques interventions spectaculaires, on attend surtout beaucoup du talentueux et élégant Lucas Hey à ses côtés. À ses côtés, les options sont nombreuses : on opte donc pour une défense à trois.

Attila Szalai a un CV qui fait se demander ce qu'il vient faire à Sclessin : 46 caps avec la Hongrie, 117 matchs à un très bon niveau avec le Fenerbahçe. Mais son aventure en Bundesliga s'est mal passée, et il va tenter de se relancer au Standard ; lui aussi postule clairement à une place de titulaire.

Pour compléter le trio, on a envisagé la promesse de l'USG Mamadou Thierno Barry ou l'ancien grand espoir français Lucas Perrin qui a rejoint discrètement le Cercle de Bruges ; on se décide pour Amando Lapage, dont l'évolution à Westerlo sera très suivie des supporters d'Anderlecht.

Milieux de terrain

Sur les flancs, il y a pléthore d'options notamment à gauche : le Racing Genk a dépensé 4,8 millions pour Yaimar Medina dont on attendra beaucoup, STVV a ramené en toute discrétion Simen Juklerod en Pro League. Mais l'arrivée d'Olivier Deman, Diable Rouge, à l'Antwerp est bien sûr l'un des coups du mercato.

Aussi étonnant que ça puisse paraître, les clubs belges n'ont transféré... aucun latéral ou ailier droit cet hiver. On triche donc en y mettant Loïc Lapoussin sur un flanc qui n'est pas le sien : une chose est sûre, son association avec Lamkel Zé à Saint-Trond sera l'une des attractions de la seconde partie de saison.

Dans l'entrejeu, on sera très curieux de voir évoluer le jeune Noah Mbamba, recrue surprise de Dender : le grand talent formé à Bruges reçoit une occasion de faire ses preuves en Pro League après être parti un peu vite pour l'Allemagne. Hakim Sahabo a été prêté au Beerschot, Lazare Amani a rejoint le Standard et Dermane Karim montre de belles choses à Courtrai mais après ce que Mauricio Benitez a offert ce jeudi en Coupe pour sa première vec l'Antwerp, il sera l'un de nos joueurs à suivre également.

Attaquants

De sacrées recrues cet hiver et on attendra beaucoup de certains comme César Huerta, Steve Ngoura (Cercle), Islam Slimani (Westerlo), Mohamed Bayo (Antwerp) ou, bien sûr, Didier Lamkel Zé (STVV). Mais c'est bien OHL qui a titillé notre curiosité avec deux recrues : Thibaud Verlinden, dont le départ fait très mal au Beerschot, et le très, très grand talent Jovan Mijatovic prêté par le NYCFC. Il y aura du jeu à Den Dreef.

Enfin, l'un des coups de l'hiver, si pas le coup de ce mercato, c'est le retour en Jupiler Pro League de Dante Vanzeir. La Gantoise tient enfin un attaquant digne de ce nom après la blessure de Dean, et espère bien que cela suffira à ne pas manquer le top 6, cette fois...

Le onze :

Bazunu / Hey - Lapage - Szalai / Deman - Mbamba - Benitez - Lapoussin / Verlinden - Mijatovic - Vanzeir

Le banc :

Ilic (KVK) - Adryelson (RSCA) - Medina (Genk) - Barry (USG) - Juklerod (STVV) - Dermane (KVK) - Sahabo (Beerschot) - Hammar (KVM) - Huerta (RSCA) - Bayo (Antwerp) - Jurado (Cercle) - Lamkel Zé (STVV)