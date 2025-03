"Même mon facteur ne m'adressait plus la parole" : deux anciens joueurs passés par le Standard et Anderlecht évoquent la rivalité entre les deux équipes

Ce dimanche se disputera le Clasico entre le Standard de Liège et Anderlecht. Une rivalité sera évidemment dans l'air, comme peuvent en témoigner Jean Thissen et Michel Renquin, tous deux passés par les deux équipes.

Les deux hommes expliquent pourquoi ils ont quitté Sclessin pour rejoindre les Mauves. Thissen prend la parole dans un premier temps au micro du Soir : "Il faut se remettre dans le contexte. Mes équipiers, mes amis étaient partis. Léon Semmeling à Namur, Jacky Beurlet et Léon Jeck à l’Union, Louis Pilot à l’Antwerp. Je restais pour ainsi dire le seul de notre génération dorée. À 28 ans, Roger Petit me proposait un an de contrat. Cela signifiait : 'Reste encore une saison, prépare les gamins, puis au revoir et merci.'"

"Paul Van Himst connaissait mon problème. Après une émission TV où nous étions invités, 'Vendredi Sports' si je ne m’abuse, il m’a proposé d’aller manger un bout. Au cours du repas, il m’interpelle : 'Es-tu intéressé de rejoindre Anderlecht ?' J’ai répondu que je m’y rendrais même à pied," explique-t-il.



"On a prétendu que j’avais signé pour l’argent. Mon salaire a bien été multiplié par sept. Oui, vous entendez bien, par sept ! Toutefois, c’est le projet sportif qui m’a charmé. Cinq ans de contrat et la perspective d’intégrer un noyau extraordinaire."

À l’enterrement de mon père, pas un Standardman

Au tour de Renquin de raconter son départ : "Vous connaissez l’histoire en ce qui me concerne. Mon père décède un samedi. Nous nous déplaçons au RWDM. Le mercredi, voyage à Naples, en Coupe d’Europe. Après en avoir parlé avec ma mère, je décide de jouer avec le Standard et nous nous qualifions. La famille décale les funérailles d’un jour. À l’enterrement, pas un Standardman. Je me suis rendu dans le bureau de Roger Petit pour lui signifier qu’entre lui et moi, c’était terminé. Monsieur Vanden Stock, lui, m’a soutenu. Ceci explique cela."

La rencontre de ce week-end se jouera à Sclessin. Les deux anciens footballeurs expliquent comment s’étaient passés leur retour : "C’était chaud. Mais pas que là. Dans mon village, à Wibrin, des gens me tiraient la tronche," raconte Renquin. "Et toi, Jeannot ?," s’interroge-t-il. "Pareil à Verviers. J’ai perdu des amis qui ne me parlaient plus. Même mon facteur ne m’adressait plus la parole."