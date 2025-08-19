Emile Mpenza est passé à côté d'un transfert au top très jeune... "à cause" de son frère

Emile Mpenza est passé à côté d'un transfert au top très jeune... "à cause" de son frère
Photo: © photonews
Emile Mpenza aurait pu rejoindre très jeune l'Angleterre et Arsenal. Il n'évoluait alors même pas encore à Mouscron, et les Gunners le voulaient !

À quoi aurait ressemblé la carrière d'Emile Mpenza s'il avait signé à 16 ans en Angleterre ? L'ancien attaquant de Manchester City et du Standard a en effet révélé dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws que lorsqu'il n'avait que 16 ans (il évoluait alors à Courtrai), Mpenza était courtisé par Arsenal.

C'est Arsène Wenger lui-même qui avait fait le déplacement jusqu'en Belgique pour le signer. "Mais je ne l'ai même pas reconnu, je lui ai dit bonjour et je suis allé boire un verre avec mes amis", rigole Mpenza. Le lendemain, ses parents lui expliquent que Wenger le veut.

Mais un point fera capoter le deal : le père d'Emile souhaite en effet qu'Arsenal transfère... les deux frères Mpenza. "La direction d'Arsenal ne voulait que moi, pas Mbo, et le transfert n'a donc pas eu lieu", regrette Emile Mpenza.

L'ex-Diable Rouge (57 caps, 19 buts) signera à Mouscron où il percera, avant de rejoindre le Standard, puis Schalke 04. "Ma carrière aurait pu être très différente", estime Mpenza. 

Emile Mpenza finira tout de même par évoluer en Angleterre, sous les couleurs de Manchester City en 2007-2008, avant l'arrivée des investisseurs émiratis. Mais ses plus belles années étaient déjà derrière lui. Après un passage à Plymouth, Mpenza retrouvera des couleurs au FC Sion, puis finira sa carrière au Neftchi Bakou. 

