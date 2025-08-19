Officiel : le Sporting Charleroi tient son nouvel atout offensif... et le remplaçant de Nikola Stulic ?

Officiel : le Sporting Charleroi tient son nouvel atout offensif... et le remplaçant de Nikola Stulic ?
Photo: © photonews

Le mercato du Sporting Charleroi s'anime ce mardi. Après le départ annoncé de Vetle Dragsnes, Aurélien Scheidler a été officialisé par le club carolo.

Le mercato continue de s'animer au Sporting Charleroi, 19 jours avant la fin de la période des transferts en Belgique. Plusieurs dossiers importants se décantent en ce début de semaine.

Au rayon des départs, celui de Vetle Dragsnes vers Brann, en Norvège, a été officialisé ce mardi. Celui d'Anthony Descotte, qui va retourner en prêt aux Pays-Bas, le sera prochainement.

Aurélien Scheidler quitte Dender pour le Sporting Charleroi

Dans le sens des arrivées, les Zèbres règlent les derniers détails avant la signature de l'international algérien Kevin Van Den Kerkhof, qui va être prêté par le FC Metz avec option d'achat.

En attendant, le Sporting Charleroi a pu officialiser un autre renfort ce mardi. L'information avait été confirmée par Vincent Euvrard en conférence de presse après la défaite de Dender contre Anderlecht : Aurélien Scheidler rejoint le Mambourg.

Une recrue intéressante pour les Carolos. L'attaquant français de 27 ans, qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison, était pisté par d'autres écuries, dont La Gantoise. Il a inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 32 rencontres la saison dernière.

Aurélien Scheidler

