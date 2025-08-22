Avant qu'il ne soit trop tard : Bruges veut prolonger l'un de ses plus grands talents, mais l'intérêt est déjà présent

Décisif avec le Club NXT la saison dernière, Kaye furo suscite l'intérêt de plusieurs clubs. Le FC Bruges veut le prolonger pour éviter un départ précoce.

Le Club de Bruges a pris l'habitude de recruter des jeunes joueurs, mais continue également de se concentrer sur le développement de ses propres talents.

L'un d'eux est Kaye Furo, arrivé en Venise du Nord en 2017 en provenance du centre de formation de l'Antwerp. Le jeune attaquant belge de 18 ans a déjà fait ses preuves avec le Club NXT.

La saison dernière en Challenger Pro League, il a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives en 33 apparitions. Il a également inscrit trois buts et délivré une passe décisive en Youth League, l'équivalent de la Ligue des Champions chez les jeunes.

Bruges veut prolonger Kaye Furo avant qu'il ne soit trop tard

Des performances qui suscitent logiquement de l'intérêt. Cependant, le Club de Bruges n'a aucune envie de perdre son jeune talent et veut prolonger son contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, selon les informations de Het Laatste Nieuws.

L'international espoirs U19 (six matchs, trois buts) n'a pas encore reçu sa chance avec l'équipe première du Club de Bruges, où la concurrence est féroce. Il est cependant décrit comme l'un des plus grands talents du centre de formation des Blauw & Zwart et pourrait bientôt recevoir sa première opportunité avec les A.

Quand il aura prolongé son contrat, peut-être. Car s'il entre dans sa dernière année de contrat avec de belles performances en D1A dans les jambes, l'intérêt sera encore beaucoup plus grand le concernant, et le garder deviendra plus compliqué pour les Brugeois.