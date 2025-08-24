Un transfert si pas de Ligue des Champions ? Nicolas Raskin se met au diapason avec les Rangers

Un transfert si pas de Ligue des Champions ? Nicolas Raskin se met au diapason avec les Rangers
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le milieu de terrain des Diables Rouges a délivré sa première passe décisive de la saison en championnat lors du partage des Rangers à St. Mirren. Une nouvelle grosse contre-performance pour le grand rival du Celtic, qui occupe déjà la tête du classement.

Nicolas Raskin est lié à un transfert depuis quelques mois. Une opération qui arrangerait bien le Standard, qui obtiendra 20 % sur la plus-value du futur transfert de son ancien joueur, estimé aujourd'hui à dix millions d'euros et vendu contre moins de deux millions d'euros par les Rouches en janvier 2023. 

Pour le milieu de terrain de 24 ans, l'essentiel est d'avoir du temps de jeu dans une année de Coupe du monde, d'évoluer au haut niveau européen et de gagner des titres. Le championnat écossais ne lui permet pas de se mesurer aux meilleurs, et la qualification des Rangers est très compromise après la défaite subie contre le Club de Bruges au match aller

Passe décisive de Nicolas Raskin, nouvelle contre-performance des Rangers

C'est donc le meilleur moment pour Nicolas Raskin de se mettre en valeur afin de, peut-être, décider un club du top 5 européen de passer à l'action pour le recruter. C'est ce qu'il a fait, sur la pelouse de St. Mirren. 

Alors que les Rangers livraient une nouvelle prestation très compliquée, le Liégeois a délivré sa première passe décisive de la saison à un quart d'heure du terme pour permettre à son équipe d'égaliser. 

Les Rangers n'ont cependant pas réussi à prendre les trois points, et il s'agit d'une nouvelle contre-performance majeure pour le grand rival du Celtic, qui ne réalise qu'un 3/9 et qui compte déjà six points d'avance sur son adversaire historique, qui occupe évidemment la tête du championnat écossais. Le titre est déjà mal barré pour les Rangers, la Ligue des Champions aussi. Un début de saison tout sauf idéal.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Scottish Premier League
Scottish Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Rangers FC
Nicolas Raskin

Plus de news

Nouvelle merveille de Mahamadou Doumbia, l'Antwerp bat Malines à 10 contre 11

Nouvelle merveille de Mahamadou Doumbia, l'Antwerp bat Malines à 10 contre 11

15:28
Pourquoi Rednic n'a pas lancé Mitongo et Lawrence d'entrée contre le Cercle : "C'était ma seule solution" Interview

Pourquoi Rednic n'a pas lancé Mitongo et Lawrence d'entrée contre le Cercle : "C'était ma seule solution"

13:30
🎥 YNWA pour Gino : les fans de l'Antwerp et Malines offrent un superbe hommage à un supporter décédé

🎥 YNWA pour Gino : les fans de l'Antwerp et Malines offrent un superbe hommage à un supporter décédé

15:00
"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

12:30
3
Seul Raymond Goethals a fait mieux que Wouter Vrancken à Saint-Trond : début de saison historique des Canaris

Seul Raymond Goethals a fait mieux que Wouter Vrancken à Saint-Trond : début de saison historique des Canaris

14:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Lammens - Balikwisha

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Lammens - Balikwisha

13:06
La presse italienne vante déjà Kevin De Bruyne, mais Conte reste mesuré : "Il y a beaucoup de pression sur l'équipe"

La presse italienne vante déjà Kevin De Bruyne, mais Conte reste mesuré : "Il y a beaucoup de pression sur l'équipe"

14:30
🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

11:00
6
Deux grands absents dans la sélection de l'Antwerp, et deux départs qui se précisent

Deux grands absents dans la sélection de l'Antwerp, et deux départs qui se précisent

13:06
Rodriguez maintenu ? Gueulette de retour ? Les compositions probables de RAAL - Union

Rodriguez maintenu ? Gueulette de retour ? Les compositions probables de RAAL - Union

11:40
Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

11:20
Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

12:00
Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

10:00
Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

07:40
Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

10:30
Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

09:30
🎥 "On utilise mal la ferveur de Sclessin, on s'est fait manger" : K.O. debout, le Standard doit vite relever la tête Interview

🎥 "On utilise mal la ferveur de Sclessin, on s'est fait manger" : K.O. debout, le Standard doit vite relever la tête

07:00
"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

08:22
Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

09:11
Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

08:00
1
Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

08:44
🎥 Le futur de notre football ? Un Belge de 17 ans inscrit son premier but en pro et fait valser ses adversaires

🎥 Le futur de notre football ? Un Belge de 17 ans inscrit son premier but en pro et fait valser ses adversaires

07:20
🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle Interview

🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle

21:40
Daniel Van Buyten, jamais très loin du Standard : "Il y a déjà eu des entretiens avant Marc Wilmots"

Daniel Van Buyten, jamais très loin du Standard : "Il y a déjà eu des entretiens avant Marc Wilmots"

19:51
1
La défense a coulé, l'attaque n'a pas marqué : les notes du Standard après la débâcle contre le Cercle Analyse

La défense a coulé, l'attaque n'a pas marqué : les notes du Standard après la débâcle contre le Cercle

20:40
11
Keisuke Goto en forme olympique : Saint-Trond seul leader de Pro League

Keisuke Goto en forme olympique : Saint-Trond seul leader de Pro League

23:02
Attaque muette, Epolo fautif et défense aux abois : le Standard giflé à Sclessin par le Cercle de Bruges

Attaque muette, Epolo fautif et défense aux abois : le Standard giflé à Sclessin par le Cercle de Bruges

20:11
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Nene - Aziz - Carrasco - Balde

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Nene - Aziz - Carrasco - Balde

21:20
Cette fois, c'est la bonne : Dries Mertens met fin aux spéculations avec l'annonce attendue de longue date

Cette fois, c'est la bonne : Dries Mertens met fin aux spéculations avec l'annonce attendue de longue date

22:31
"C'est mon idole, j'ai son maillot chez moi" : rencontre spéciale avec Marc Wilmots pour Onur Cinel Interview

"C'est mon idole, j'ai son maillot chez moi" : rencontre spéciale avec Marc Wilmots pour Onur Cinel

19:00
L'Olympic encore balayé, le RFC Liège enchaîne, Seraing et les Francs Borains au courage

L'Olympic encore balayé, le RFC Liège enchaîne, Seraing et les Francs Borains au courage

22:05
Plus de pression qu'à Saint-Trond ou au RFC Liège : Bertaccini conscient d'avoir changé de dimension à Anderlecht

Plus de pression qu'à Saint-Trond ou au RFC Liège : Bertaccini conscient d'avoir changé de dimension à Anderlecht

21:00
1
Toujours insaisissable qu'à l'époque : un ancien de Pro League attiré par José Mourinho pour 18 millions

Toujours insaisissable qu'à l'époque : un ancien de Pro League attiré par José Mourinho pour 18 millions

21:20
🎥 La magie a déjà opéré : Kevin De Bruyne buteur en grande pompe avec Naples !

🎥 La magie a déjà opéré : Kevin De Bruyne buteur en grande pompe avec Naples !

20:25
"Je sentais bien que quelque chose se tramait" : David Hubert à coeur ouvert sur son C4 à Anderlecht

"Je sentais bien que quelque chose se tramait" : David Hubert à coeur ouvert sur son C4 à Anderlecht

19:30
"Ce serait quand même pénible" : un ancien Diable Rouge est catégorique avec Anderlecht

"Ce serait quand même pénible" : un ancien Diable Rouge est catégorique avec Anderlecht

19:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:30 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved