Un transfert si pas de Ligue des Champions ? Nicolas Raskin se met au diapason avec les Rangers

Le milieu de terrain des Diables Rouges a délivré sa première passe décisive de la saison en championnat lors du partage des Rangers à St. Mirren. Une nouvelle grosse contre-performance pour le grand rival du Celtic, qui occupe déjà la tête du classement.

Nicolas Raskin est lié à un transfert depuis quelques mois. Une opération qui arrangerait bien le Standard, qui obtiendra 20 % sur la plus-value du futur transfert de son ancien joueur, estimé aujourd'hui à dix millions d'euros et vendu contre moins de deux millions d'euros par les Rouches en janvier 2023.

Pour le milieu de terrain de 24 ans, l'essentiel est d'avoir du temps de jeu dans une année de Coupe du monde, d'évoluer au haut niveau européen et de gagner des titres. Le championnat écossais ne lui permet pas de se mesurer aux meilleurs, et la qualification des Rangers est très compromise après la défaite subie contre le Club de Bruges au match aller.

Passe décisive de Nicolas Raskin, nouvelle contre-performance des Rangers

C'est donc le meilleur moment pour Nicolas Raskin de se mettre en valeur afin de, peut-être, décider un club du top 5 européen de passer à l'action pour le recruter. C'est ce qu'il a fait, sur la pelouse de St. Mirren.

Alors que les Rangers livraient une nouvelle prestation très compliquée, le Liégeois a délivré sa première passe décisive de la saison à un quart d'heure du terme pour permettre à son équipe d'égaliser.

Les Rangers n'ont cependant pas réussi à prendre les trois points, et il s'agit d'une nouvelle contre-performance majeure pour le grand rival du Celtic, qui ne réalise qu'un 3/9 et qui compte déjà six points d'avance sur son adversaire historique, qui occupe évidemment la tête du championnat écossais. Le titre est déjà mal barré pour les Rangers, la Ligue des Champions aussi. Un début de saison tout sauf idéal.