Les discussions ont porté leurs fruits : Anthony Moris fait machine arrière

Anthony Moris a fait planer le doute autour d'une possible retraite internationale. Mais il n'en est rien, du moins pour l'instant.

Après cinq ans à défendre les buts de l'Union Saint-Gilloise, Anthony Moris a changé d'horizon avec ce transfert surprise en Arabie Saoudite. Un déménagement lointain qui était fortement susceptible de mettre fin à sa carrière internationale du haut de ses 35 ans.

Moris voyage avec la sélection luxembourgeoise 2014 et ne voyait pas d'un mauvais oeil de ne plus être sur le pont à chaque trêve internationale, surtout après avoir signé à l'autre bout de la planète.

Mais Jeff Strasser, nouveau sélectionneur du Luxembourg, a tout fait pour le pousser à continuer. Le challenge est de taille pour succéder à Luc Holtz, Strasser veut continuer à pouvoir disposer de Moris comme pilier du vestiaire.

Moris réceptif

"J'ai essayé de le joindre. J’espère que l’on aura une conversation ensemble pour en parler, mais ma volonté, c'est de continuer de voir Anthony sous le maillot des Roude Leiwen", a ainsi déclaré cette semaine l'entraîneur luxembourgeois au média local L'Essentiel.

La discussion a visiblement eu lieu, et elle a porté ses fruits : Moris sera bien de la partie pour le prochain rassemblement, à commencer par le match face à l’Irlande du Nord, avec l'increvable Laurent Jans en défense, quelques mètres plus haut.