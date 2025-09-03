📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

À la veille de leur prochain match contre le Liechtenstein, les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne ce mercredi.

Ce mercredi matin, les hommes de Rudi Garcia ont quitté le sol belge pour rejoindre le Liechtenstein. Une rencontre face à la principauté alémanique est prévue ce jeudi dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026.

Les joueurs ont atterri à l’aéroport Friedrichshafen en Allemagne. Celui-ci est situé à environ 88 km du stade où se déroulera la rencontre, le Rheinpark Stadion.

Lire aussi… "Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

Cette rencontre sera la troisième de la Belgique dans le groupe J. Une victoire est évidemment impérative contre le Liechtenstein qui est considéré comme l’une des équipes nationales les plus faibles au monde. Le pays est classé 204e sur 210 au classement FIFA.

Le vainqueur du groupe sera directement qualifié pour le prochain Mondial qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’équipe classée deuxième devra passer par des barrages.

Dimanche, la Belgique recevra le Kazakhstan au Lotto Park. Une formation qui est également à la portée de la Belgique. Un six sur six est donc obligatoire pour la sélection belge en vue d’une qualification au prochain Mondial.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Liechtenstein - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (04/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Liechtenstein

Plus de news

"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

15:30
Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

14:40
Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

10:00
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute

15:00
Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Rits - Doumbia - Dimata

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Rits - Doumbia - Dimata

14:00
La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

12:00
Romelu Lukaku dévoile ses pires déceptions avec les Diables : "J'ai tout pété dans le vestiaire"

Romelu Lukaku dévoile ses pires déceptions avec les Diables : "J'ai tout pété dans le vestiaire"

09:00
1
OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

14:00
Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

13:30
"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

13:00
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

12:40
Voici combien une victoire en match de qualification pour le Mondial 2026 rapporte aux Diables Rouges

Voici combien une victoire en match de qualification pour le Mondial 2026 rapporte aux Diables Rouges

07:00
75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

11:40
3
Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

11:20
Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

11:00
Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

10:30
L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League

L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League

09:30
"Ce ne peut être qu'un avantage" : De Cuyper se réjouit de rejouer avec ses ex-coéquipiers à Bruges avec la Belgique

"Ce ne peut être qu'un avantage" : De Cuyper se réjouit de rejouer avec ses ex-coéquipiers à Bruges avec la Belgique

07:40
Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions

Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions

08:30
Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

08:00
Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

07:20
Pourquoi le marché des transferts belge ne ferme-t-il que le 8 septembre ? Voici la réponse

Pourquoi le marché des transferts belge ne ferme-t-il que le 8 septembre ? Voici la réponse

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Servais - Pflücke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Servais - Pflücke

23:13
OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

23:13
1
Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?

Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?

23:00
La déception estivale du Standard : les Rouches devaient vendre Matthieu Epolo

La déception estivale du Standard : les Rouches devaient vendre Matthieu Epolo

22:20
Un club de Pro League veut recruter un joueur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Pro League veut recruter un joueur de l'Union Saint-Gilloise

22:40
Pisté par le Standard il y a peu, Mathis Servais pourrait finalement rejoindre un autre club de Pro League

Pisté par le Standard il y a peu, Mathis Servais pourrait finalement rejoindre un autre club de Pro League

22:00
Malick Fofana finalement disponible avec les Diables Rouges après sa sortie sur blessure ? Le verdict est tombé

Malick Fofana finalement disponible avec les Diables Rouges après sa sortie sur blessure ? Le verdict est tombé

19:30
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau flanc droit d'expérience pour concurrencer Antoine Bernier

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau flanc droit d'expérience pour concurrencer Antoine Bernier

21:40
Voici pourquoi rien ne garantit que Wouter Vandenhaute ne sera plus président d'Anderlecht vendredi soir

Voici pourquoi rien ne garantit que Wouter Vandenhaute ne sera plus président d'Anderlecht vendredi soir

21:20
Hakim Sahabo écarté par sa propre équipe nationale : voici pourquoi

Hakim Sahabo écarté par sa propre équipe nationale : voici pourquoi

21:00
"Je ne mens pas" : la surprenante confidence de Romelu Lukaku sur l'élimination de la Belgique lors du Mondial 2018

"Je ne mens pas" : la surprenante confidence de Romelu Lukaku sur l'élimination de la Belgique lors du Mondial 2018

16:00
OFFICIEL : le remplaçant d'Alessio Castro-Montes à l'Union Saint-Gilloise est connu

OFFICIEL : le remplaçant d'Alessio Castro-Montes à l'Union Saint-Gilloise est connu

20:30
"En tant que Belges, nous devons être au sommet" : Jérémy Doku affiche l'ambition des Diables Rouges

"En tant que Belges, nous devons être au sommet" : Jérémy Doku affiche l'ambition des Diables Rouges

02/09

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 5
Kazakhstan Kazakhstan 04/09 Pays de Galles Pays de Galles
Georgie Georgie 04/09 Turquie Turquie
Slovaquie Slovaquie 04/09 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 04/09 Pologne Pologne
Luxembourg Luxembourg 04/09 Irlande du Nord Irlande du Nord
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 Belgique Belgique
Bulgarie Bulgarie 04/09 Espagne Espagne
Lituanie Lituanie 04/09 Malte Malte
Moldavie Moldavie 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 République tchèque République tchèque
Ukraine Ukraine 05/09 France France
Danemark Danemark 05/09 Ecosse Ecosse
Iles Féroë Iles Féroë 05/09 Croatie Croatie
Grèce Grèce 05/09 Biélorussie Biélorussie
Suisse Suisse 05/09 Kosovo Kosovo
Italie Italie 05/09 Estonie Estonie
Islande Islande 05/09 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Slovénie Slovénie 05/09 Suède Suède
Lettonie Lettonie 06/09 Serbie Serbie
Angleterre Angleterre 06/09 Andorre Andorre
Autriche Autriche 06/09 Chypre Chypre
Irlande Irlande 06/09 Hongrie Hongrie
Saint-Marin Saint-Marin 06/09 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Arménie Arménie 06/09 Portugal Portugal
Lituanie Lituanie 06/09 Pays-Bas Pays-Bas
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved