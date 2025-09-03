📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

À la veille de leur prochain match contre le Liechtenstein, les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne ce mercredi.

Ce mercredi matin, les hommes de Rudi Garcia ont quitté le sol belge pour rejoindre le Liechtenstein. Une rencontre face à la principauté alémanique est prévue ce jeudi dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026.

Les joueurs ont atterri à l’aéroport Friedrichshafen en Allemagne. Celui-ci est situé à environ 88 km du stade où se déroulera la rencontre, le Rheinpark Stadion.



Cette rencontre sera la troisième de la Belgique dans le groupe J. Une victoire est évidemment impérative contre le Liechtenstein qui est considéré comme l’une des équipes nationales les plus faibles au monde. Le pays est classé 204e sur 210 au classement FIFA.

Le vainqueur du groupe sera directement qualifié pour le prochain Mondial qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’équipe classée deuxième devra passer par des barrages.

Dimanche, la Belgique recevra le Kazakhstan au Lotto Park. Une formation qui est également à la portée de la Belgique. Un six sur six est donc obligatoire pour la sélection belge en vue d’une qualification au prochain Mondial.