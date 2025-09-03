"Je n'ai pas pu dormir quand j'ai appris que je pouvais rejoindre la Juventus" : les premiers mots de Loïs Openda en tant que joueur du club italien

Loïs Openda s'est exprimé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Le joueur belge est excité à l'idée de jouer pour la formation turinoise.

Loïs Openda a décroché un joli transfert en signant à la Juventus en cette fin de mercato estival. Le Diable Rouge a rejoint le club sous forme d'un prêt payant d'une saison estimé à 3,3 millions d'euros selon Transfermarkt, assorti d'une obligation d'achat de 40 millions d'euros (avec conditions).

Le Liégeois était aux anges quand il a appris l'intérêt du club italien : "J'étais très heureux quand j'ai su qu'il y avait la possibilité d'arriver ici, je n'ai pas pu dormir. J'étais prêt à venir ici et je suis très heureux d'être arrivé."



"Je suis très heureux d'être ici, tout le monde m'a bien accueilli, aussi bien à l'intérieur du club que de la part des supporters à l'aéroport. Les infrastructures sont très belles, il y a tout le nécessaire pour faire au mieux, pour récupérer le plus rapidement possible."

Je pense que mes principales qualités sont la vitesse et la puissance

Il lui a été demandé de présenter ses principales qualités, voici ce qu'il a dit : "Je pense que mes principales qualités sont la vitesse et la puissance. Je suis un joueur rapide, j'aime profiter des espaces. J'espère pouvoir mettre ces caractéristiques au service de l'équipe et de marquer pour l'équipe."

La Serie A est un championnat qu'il affectionnait déjà particulièrement avant de rejoindre la Juventus : "Je connais bien le football italien, je suis beaucoup ce championnat. J'ai également affronté quelques équipes de Serie A donc je sais qu'il n'est pas simple de jouer dans ce championnat car il y a beaucoup de bonnes équipes avec une défense solide. Mais je suis heureux et impatient de débuter avec l'équipe."