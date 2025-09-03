La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

Le quart d'heure d'entraînement des Diables ouvert à la presse a permis de tirer une composition probable. Joaquin Seys pourrait jouer son tout premier match en équipe nationale.

Ce jeudi soir, les Diables Rouges disputeront leur troisième match de qualification pour la Coupe du monde 2026 à Vaduz, contre le Liechtenstein. L’adversaire le plus modeste du groupe, face auquel la Belgique devra s’imposer avec un score large.

Après la conférence de presse de Rudi Garcia et Youri Tielemans, au cours de laquelle le sélectionneur national a révélé que le joueur d’Aston Villa sera désormais le capitaine fixe de la sélection, les Diables se sont entraînés sur la pelouse du Rheinpark Stadion.



Lire aussi… "Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

Une séance dont le premier quart d’heure était ouvert à la presse présente sur place. Si nous n’avons pu assister qu’à quelques exercices d’échauffement, les joueurs portaient des chasubles différentes, sans doute en fonction de leur statut pour la rencontre de demain soir.

La première de Seys et la doublette Fofana - Doku ?

Rudi Garcia, qui avait confié quelques minutes plus tôt qu’"il serait possible de voir un nouveau sélectionné déjà titulaire", devrait offrir sa première cape chez les Diables Rouges à Joaquin Seys, lequel portait la même chasuble jaune que les autres titulaires.

En suivant la même logique, Arthur Theate et Koni De Winter devraient composer la première défense centrale sans Wout Faes, qui n’est pas repris. À droite, ce serait Thomas Meunier.

Youri Tielemans, qui portera donc le brassard, devrait être associé à Kevin De Bruyne, avec Leandro Trossard dans un rôle de numéro 10. Souvent réclamée sous Domenico Tedesco, la doublette Malick Fofana – Jérémy Doku accompagnerait Loïs Openda en pointe.

La composition probable de la Belgique contre le Liechtenstein : Courtois – Seys, Theate, De Winter, Meunier – Tielemans, De Bruyne, Trossard – Fofana, Doku, Openda.