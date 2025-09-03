Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

Jeudi soir, la Belgique défie le Liechtenstein à Vaduz. Voici ce qui attend les supporters des Diables Rouges dans cette curieuse principauté.

Bordé par la Suisse et l'Autriche, le Liechtenstein doit son existence à la volonté de règne de la famille Liechtenstein, qui a acquis deux petites parcelles pour pouvoir les unifier et les diriger au début du 18e siècle. 300 ans plus tard, le Liechtenstein et ses 39 000 âmes sont toujours là. Et ils disposent même d'une équipe nationale...

Les Diables Rouges se déplaceront ainsi au champêtre Rheinpark Stadion, une paisible enceinte de 5873 places en bord de Rhin. Mais avant le match de jeudi, voici ce que doivent savoir les supporters belges qui comptent se rendre sur place.

160 kilomètres carrés au pied des montagnes

A moins de s'y rendre en voiture (comptez environ huit heures de route), une option est d'atterrir à Zurich, relativement proche. Comme en Suisse, la monnaie officielle du Liechtenstein est le franc suisse. Mais il est évidemment possible de payer par carte bancaire.

Plusieurs curiosités incontournables sont à pointer, à commencer par le château de Vaduz, le symbole du Liechtenstein, résidence officielle de la famille princière. Bien qu'il ne se visite pas, il offre une vue panoramique spectaculaire sur la vallée du Rhin. Les promenades sont également très pittoresques dans le petit centre-ville de Vaduz ou sur les bords du Rhin.

Le point de repère des supporters des Diables sera au ZWEI BAR & LOUNGE de Vaduz (Aeulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein), où la délégation belge pourra se réunir dès ce soir et toute la journée de demain. Ce sera également le point de départ de la fanwalk le jour du match à partir de 19h30.