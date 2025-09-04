🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

Eden Hazard s'est adonné au jeu du "reste silencieux jusqu'à ce que tu entendes le nom d'un meilleur dribbleur que toi".

Cette vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux de la Ligue des champions. Le premier joueur cité était le Parisien Désiré Doué, sans surprise l'ancien Diable Rouge est resté silencieux.

Se sont ensuite enchaînés Rafael Leão, Khvicha Kvaratskhelia, Raphinha et Riyad Mahrez, mais là encore aucun mot n'est sorti de la bouche d'Eden Hazard. Il semblait par contre plus hésitant en ce qui concerne l'Algérien.



Pour Vinicius Júnior, il paraissait aussi hésiter, mais n'a finalement toujours pas pris la parole. Est ensuite venu Cristiano Ronaldo, véritable légende vivante du football, mais là encore il est resté sans dire le moindre mot.

Lamine Yamal et Neymar se sont ensuite ajoutés à la liste. Une fois de plus, toujours pas de bruit prononcé par l'ancien footballeur.

Il a fallu attendre que le nom de Lionel Messi soit cité pour qu'il ouvre finalement la bouche en disant "Oui Messi." Eden Hazard n'a jamais caché son admiration pour l'Argentin qu'il semble considérer comme le meilleur dribbleur de tous les temps.



En 2018, l’ancien footballeur avait battu un record de dribbles réussis dans un match de Coupe du monde. Lors du quart de finale face au Brésil, il avait réussi 10 dribbles sur 10 tentés, ce qui constitue le total le plus élevé de dribbles réussis avec un taux de 100% lors d’un match dans un Mondial depuis l’arrivée des statistiques en 1966.