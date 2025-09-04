La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

Resté à Lyon malgré l'intérêt de plusieurs clubs, Malick Fofana brille en ce début de saison. Hein Vanhaezebrouck, son ancien coach, le voit comme une future star en Ligue 1.

Après un été marqué par les doutes et les rumeurs, Malick Fofana a choisi la stabilité. Le jeune Diable Rouge a décidé de rester à Lyon, convaincu qu’une saison de plus dans le Rhône pouvait lui permettre de grandir.

L’ailier de 20 ans ne voulait quitter l’OL que pour un club plus prestigieux et qualifié en Ligue des champions. En attendant, il brille en Ligue 1 avec un but et une passe décisive en trois matchs.



Ses performances n’ont pas échappé à Hein Vanhaezebrouck, son ancien entraîneur à La Gantoise. Dans un podcast de Sporza, l'ancien coach n’a pas caché son admiration. "J’ai été vraiment surpris que personne n’ait recruté Malick Fofana."

Meilleur que De Bruyne et Doku ?

"Pour moi, c’est probablement le meilleur joueur avec lequel j’ai travaillé. Pourtant, j’ai bossé avec De Bruyne et Doku", a-t-il expliqué.

Sa prestation contre Marseille ce week-end a marqué les esprits. "Il a été phénoménal en première mi-temps. S’il faisait ça au Barça, le monde entier parlerait de lui", lâche Vanhaezebrouck.