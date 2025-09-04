Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

Emile Mpenza, ancien Diable Rouge, alerte : aucun joueur ne peut aujourd'hui remplacer Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque belge.

Emile Mpenza, ancien attaquant des Diables Rouges avec 57 sélections et 19 buts, s'est entretenu avec Het Nieuwsblad. Fidèle à son style, il a parlé d’un sujet 'sensible' : qui peut remplacer Romelu Lukaku à la pointe de l’attaque ?

L’ancienne star des Diables Rouges s’inquiète pour ce poste. "Un remplaçant pour Lukaku ? C’est difficile. Mais la Belgique devrait y réfléchir. Je ne pense pas que quelqu’un puisse le remplacer dans l’immédiat. On ne forme plus d’attaquants comme Lukaku."



L’ex-buteur pointe du doigt une évolution qu’il juge inquiétante. "Dans le football moderne, l’attaquant de pointe solide, fort dans la surface et capable de jouer dos au but, est en train de disparaître." Selon lui, les clubs privilégient des profils plus mobiles : "Les clubs veulent des attaquants qui se déplacent partout, changent de position, décrochent et infiltrent… C’est beau, mais pour faire ça il faut jouer comme Barcelone."

À l’approche du match contre le Liechtenstein, Mpenza s’attend à un adversaire replié et difficile à bouger. "Batshuayi est le meilleur choix." L’ancien Diable mise sur l’expérience pour trouver la faille.

Quant à Loïs Openda, Mpenza nuance. "Openda est un attaquant rapide, meilleur quand les Diables Rouges doivent contrer." Mais face à un bloc bas, ce profil est moins adapté.