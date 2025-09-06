Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

Rudi Garcia a préfacé la rencontre face au Kazakhstan à l'occasion de la conférence de presse de veille de match. Avec du changement à prévoir dans l'équipe.

Après le 0-6 infligé au Liechtenstein, les Diables Rouges disputent demain le deuxième set contre le Kazakhstan. Pour infliger un nouveau score de tennis en cette apothéose de l'US Open ? Pour cela, il faudra se montrer plus incisif que lors de la première période à Vaduz.

D'autant plus qu'en face, le Kazakhstan ne sera pas à sous-estimer : "Tous ceux qui ont vu cette équipe jouer contre le Pays de Galles (deux défaites 3-1 et 0-1) et la Macédoine du Nord (défaite 0-1) savent qu'elle auraint facilement pu marquer davantage", prévient Garcia en conférence de presse.



Lire aussi… Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

Quelques tests dans le onze

Notre sélectionneur changera-t-il ses plans en défense ? "On verra demain. Mais il est effectivement important que l'axe central soit performant. J'étais content de la performance de Zeno (Debast) et Arthur (Theate) jeudi, mais on a aussi Brandon (Mechele) et Koni (De Winter) sur le banc".

La Belgique pourra en tout cas compter sur un noyau presque au complet : " Tout le monde est en forme, sauf Penders et Seys. C'est particulièrement regrettable pour ce dernier. Il s'est blessé à la fin de l'entraînement avant le Liechtenstein. Penders était déjà légèrement blessé à son arrivée, donc nous ne prendrons aucun risque. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde".

Le onze devrait également renseigner quelques ajustements : " L'équipe ne sera pas la même que celle qui a débuté au Liechtenstein. Cela aurait pu être le cas, car j'étais satisfait. Mais d'autres facteurs entrent en jeu, comme la complémentarité, et le fait que voulons aussi tester certaines choses. Nous alignerons la meilleure équipe possible". Plusieurs membres du noyau devraient donc avoir une belle carte à jouer au Lotto Park.