"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

Nouvel homme de l'ombre de la fédération, Pierre Locht n'en côtoye pas moins Rudi Garcia de manière régulière. Il semble conquis par ses premiers mois à la tête des Diables Rouges.

Désormais loin de l'agitation du Standard, Pierre Locht oeuvre à la fédération. Ses multiples casquettes l'amènent notamment à s'assurer de tous les aspects logistiques autour des Diables Rouges. Il échange donc régulièrement avec Rudi Garcia pour que les joueurs et le staff sportif puissent se concentrer sur leur mission sur le terrain.

Interrogé par la RTBF, Locht se livre sur ses premiers mois avec notre sélectionneur : "J’apprends à le connaître : c’est quelqu’un de très collaboratif, de simple et de très humain… mais qui a aussi sa vision très claire de ce qu'il veut et de ce qu'il pense être bon".



Garcia désireux de transmettre son expérience

The wright man in the wright place ? "C’est un coach qui a une grande expérience du plus haut niveau, mais il est ouvert à la discussion : c’est très riche de discuter avec lui et on sent son désir de transmettre son expérience. C’est aussi l’entraîneur dont la Belgique avait besoin, à ce stade de la génération actuelle : un homme expérimenté et calme, avec une vision claire et une capacité à fédérer".

"S’il a amené quelques personnes dans son staff, il a aussi dû composer avec les personnes en place, sous contrat à la Fédération. En tant que représentant du Standard au Conseil d’Administration, j’avais aussi fait partie de la Task Force au moment de désigner Domenico Tedesco", poursuit Locht.

Cela s'explique. À l'époque, la Belgique sortait de six ans avec Roberto Martinez. Ce dernier avait également endossé le rôle de directeur technique. L'après-Martinez n'a donc pas été simple : "La fédération désirait sonder les clubs, qui sont plus régulièrement amenés à choisir leurs entraîneurs, pour mieux cerner les exigences modernes sur un coach. Et les clubs ont ce savoir-faire".