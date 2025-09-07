Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

Les Diables Rouges recoivent le Kazakhstan à Anderlecht ce soir. Les compositions sont connues, avec plusieurs changements côté belge.

Rudi Garcia avait promis du changement après la rencontre au Liechtenstein. Non pas parce qu'il n'était pas satisfait du contenu produit à Vaduz, mais pour tester d'autres solutions. Il n'a pas menti : il y a quatre nouveaux venus dans le onze de base.

En défense, devant Thibaut Courtois, Timothy Castagne est le seul changement, il renvoie Thomas Meunier sur le banc. Le duo Debast - Theate est conservé, tout comme Maxim De Cuyper sur le côté gauche.



Dans l'entrejeu, Youri Tielemans et Kevin De Bruyne seront toujours à la baguette, c'est le troisième homme à leur côté qui change. Nicolas Raskin prend ainsi la place d'Hans Vanaken, qui a pourtant ses habitudes au Lotto Park.

Une nouvelle chance pour Charles De Ketelaere

Devant, Jérémy Doku est le seul à conserver sa place. Plus de Malick Fofana et de Loïs Openda au coup d'envoi. Ce sont Leandro Trossard et Charles De Ketelaere qui sont titulaires.

Charles De Ketelaere avait disputé le tout premier match de l'ère Garcia comme titulaire, voici une nouvelle occasion pour lui de s'illustrer. La dernière fois que les Diables l'ont emporté avec CDK dans le onze de départ ? Cela remonte à un match amical contre le Burkina Faso (victoire 3-0) disputé...à Anderlecht en 2022.