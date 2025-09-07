Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

Que peut-on trouver à redire après une telle prestation ? Les Diables ont déroulé face au Kazakhstan, certains brillant plus que d'autres.

Courtois (6,5)

Rien à faire jusqu'à la 78e et une frappe lointaine, qu'il repousse bien. En jouant ces deux matchs peu emballants pour lui, il a totalement confirmé son retour en grâce dans les coeurs belges.

De Cuyper (7)

Toujours cet excellent apport offensif, qui n'a cette fois pas été récompensé par un but mais qui est particulièrement intéressant. De Cuyper tente des choses compliquées, souvent avec succès.



Theate (7)

Non seulement il était impérial derrière, mais il a mis le nez à la fenêtre à plusieurs reprises, probablement l'appétit ouvert par son but face au Liechtenstein. Peu d'opposition, cependant.

Debast (7)

Tout aussi propre défensivement, il a de son côté tenté de casser les lignes et d'amener le surnombre balle au pied. Deux styles complémentaires : on espère ne plus revoir Wout Faes dans cet axe défensif...

Castagne (6,5)

Comme Meunier à Vaduz, il a amené du danger avec des centres toutefois moins parfaits que le titulaire du premier match.

Raskin (7)

Un premier but international, mais surtout un match très appliqué avec de nombreuses récupérations pleines de la hargne qu'on lui connaît. Une sacrée option pour Garcia.

Tielemans (8)

Quel match du capitaine, même s'il n'a pas marqué. Toujours le geste juste, et cette fois, aucune perte de balle ou saute de concentration. Impeccable.

De Bruyne (9)

Un peu de déchet technique en première période, avant d'enclencher la seconde et de livrer un récital. Son premier but est splendide, ses ouvertures et prises de balle l'étaient tout autant. C'est un KDB totalement régénéré qu'on a vu durant cette trêve internationale !

Doku (8)

Il a été très agaçant pendant la majeure partie de la première période, prenant toujours la solution la moins risquée ou la moins intuitive, avant de finalement se lâcher et inscrire un superbe but. Son deuxième but ponctue une bonne seconde période, même si pas flamboyante.

De Ketelaere (7,5)

CDK avait un rôle ingrat, et a longtemps été invisible. Mais son assist sur l'ouverture du score l'a "débloqué", et en seconde période, il a un peu plus osé des dribbles parfois géniaux. Il décale superbement Doku sur le 4-0.

Trossard (4,5)

Jouait-il gros ? On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser tant l'attaquant d'Arsenal bénéficie de crédit auprès des sélectionneurs belges, mais cette fois, au vu de la concurrence (et du niveau de celle-ci, Saelemaekers et Fofana ayant réussi leur entrée), on se dit que Trossard a peut-être abattu l'une de ses dernières cartes. Un match très poussif, peu inspiré, lent et à contre-temps la plupart du temps.