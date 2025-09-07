Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

Yannick Carrasco évolue en Arabie Saoudite depuis 2023. Mais à 32 ans, sa carrière est encore loin d'être terminée. Pourrait-il retrouver le sommet ?

Yannick Carrasco (32 ans) a déjà effectué un grand retour au top européen après un transfert purement lucratif, quand il a quitté la Chine et le Dalian Pro pour revenir à l'Atlético Madrid en 2020. Pourrait-il le refaire depuis l'Arabie Saoudite ?

Carrasco évolue en effet depuis 2023 à Al-Shabab, où il a l'air de s'épanouir tout en gagnant des émoluments annuels d'environ 13 millions d'euros. C'est encore plus que ce qu'il gagnait approximativement en Chine (plus ou moins 8 millions d'euros).



Lire aussi… La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

Devenu capitaine d'Al-Shabab, le Belge a inscrit un but dès son premier match de championnat cette saison. En tout, il a disputé 46 matchs pour 14 buts et 13 passes décisives, tout en ayant été gêné par une blessure récurrente la saison passée.

Mais un retour en Europe alors que la Coupe du Monde 2026 se profile en fin de saison n'est pas à exclure. Ainsi, selon Foot Mercato, le Besiktas se serait renseigné et discuterait avec Al-Shabab pour un transfert de l'ancien de l'Atlético Madrid, qui avait été à nouveau cité chez les Colchoneros en fin de mercato.

Les grands championnats ont fermé leurs portes, et une signature en Turquie est probablement la dernière option pour Yannick Carrasco s'il veut retrouver un championnat compétitif. Mais Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato, précise que les exigences salariales du joueur ont choqué le Besiktas. Rien n'est fait, donc...