Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

En l'absence de Romelu Lukaku, Loïs Openda devrait être titularisé à la pointe de l'attaque face au Liechtenstein et au Kazakhstan cette semaine. Le nouvel attaquant de la Juventus n'a pas grand-chose à gagner... mais beaucoup à perdre.

Blessé lors d'un match de pré-saison avec le Napoli, Romelu Lukaku n'est pas dans le groupe des Diables pour cette trêve internationale du mois de septembre. Pire encore, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection manquera le reste des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Si Michy Batshuayi a été convoqué pour compenser numériquement son absence, c'est Loïs Openda, le nouvel attaquant de la Juventus, qui devrait être titularisé à la pointe de l'attaque des Diables pour ces deux rencontres. Le joueur de 25 ans n'a pas réellement grand-chose à gagner, mais beaucoup à perdre.



Loïs Openda doit absolument marquer plusieurs buts cette semaine

Auteur de trois buts en 27 apparitions chez les Diables Rouges, Loïs Openda éprouve énormément de difficultés à s’imposer comme le fidèle remplaçant de Romelu Lukaku, qui a tout de même 32 ans et qui ne sera plus là éternellement. Très prolifique en club, le Liégeois n'a jamais su se hisser au même niveau en sélection, et les critiques à son égard sont assez nombreuses lorsqu'il revêt la tunique noire-jaune-rouge.

Pourquoi, alors, n'a-t-il pas grand-chose à gagner ? Loïs Openda pourrait se mettre en confiance en marquant contre le Liechtenstein et le Kazakhstan, mais l'opinion publique resterait inchangée, puisque les deux futurs adversaires des Diables ne sont pas des foudres de guerre, loin de là.

Marquer contre ces équipes ne prouverait pas qu'Openda est capable de reprendre, à terme, le rôle de Lukaku, ni qu'il pourrait le remplacer avec suffisamment de qualité lors, par exemple, d'une Coupe du monde, où il faudra tout de même une valeur sûre pour espérer autre chose qu’un rôle secondaire derrière Romelu.

Se mettre en confiance pour ne pas mettre Rudi Garcia dans le doute

En revanche, si Openda reste muet ou ne convainc pas cette semaine, les critiques et les doutes à son sujet ne feront que grandir. Cela pourrait représenter une belle opportunité pour les attaquants de la nouvelle génération, comme Roméo Vermant ou Lucas Stassin, susceptibles de faire leur apparition plus tard dans ces qualifications. Et si Michy Batshuayi, qui pourrait entrer en jeu comme remplaçant, se montre plus prolifique qu'Openda, ce sera là aussi un signal fort envoyé à Rudi Garcia.

Il s'agit donc d'une trêve internationale très importante pour Loïs Openda, qui va devoir retrouver confiance sous le maillot des Diables et ne pas se manquer. Car, dans le cas contraire, son crédit en équipe nationale se réduira une nouvelle fois.