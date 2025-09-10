Un amical de prestige aux États-Unis pour les Diables Rouges ?

Les États-Unis voudraient retrouver la Belgique en amical au mois de mars. Un test grandeur nature en vue de la Coupe du monde 2026.

Difficile d’oublier ce huitième de finale de Coupe du monde 2014 entre la Belgique et les États-Unis. Au Brésil, le match s’était emballé dans les prolongations. Le pays entier retenait son souffle.

Kevin De Bruyne ouvrait le score à la 93e, Romelu Lukaku doublait la mise à la 105e. Les Américains, portés par Julian Green et un immense Tim Howard, avaient tout tenté pour renverser les Diables 2-1.

Les chemins des deux nations pourraient à nouveau se croiser. En pleine préparation pour la Coupe du monde 2026, la fédération américaine rêve d’affronter la Belgique dans un match amical au mois de mars.

Selon le journaliste Adam Crafton, la rencontre pourrait se jouer sur la côte Est des États-Unis, dans un grand stade de NFL. Un cadre spectaculaire qui offrirait aux deux équipes une belle répétition en conditions réelles.

Pour les Diables Rouges, ce serait l’occasion idéale de tester leur effectif. À moins d’un an du Mondial, l’équipe aurait la chance de se mesurer à un adversaire porté par son public.