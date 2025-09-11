La fin d'une ère ? Kevin De Bruyne n'est plus le joueur belge le mieux coté sur le célèbre jeu EAFC

La fin d'une ère ? Kevin De Bruyne n'est plus le joueur belge le mieux coté sur le célèbre jeu EAFC
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2605

Chaque année, les cotes des joueurs sur le jeu vidéo FIFA et son successeur EA FC font débat. Kevin De Bruyne ne sera peut-être pas ravi de voir qu'il n'est plus le Belge le mieux coté du jeu.

L'âge d'or du jeu vidéo FIFA et de son rival d'époque PES est probablement passé, les micro-transactions et les modes online ayant lentement mais sûrement éloigné une bonne partie de la fanbase d'un jeu qui a bercé la jeunesse et l'adolescence de tant d'amoureux de football et de gaming.

Mais les cotes de ce qui s'appelle désormais EA FC sont toujours scrutées avec attention à l'approche de la date de sortie d'un nouveau jeu, et certaines sont désormais disponibles. Côté belge, on notera un changement symbolique.

En effet, Kevin De Bruyne, longtemps le joueur belge le mieux coté du jeu, a cédé sa couronne à Thibaut Courtois. Le meneur de jeu transféré au Napoli ne dispose plus que d'un rating de 87 - ce qui le place toujours parmi les meilleurs joueurs à son poste. Le troisième meilleur belge est Youri Tielemans (85), suivi de Lukaku (84).

Courtois, lui, est évalué à 89 de général. Cela en fait le meilleur gardien de but du jeu, aucun portier n'étant classé à 90. L'année passée, KDB était estimé à 90, une cote que 5 joueurs atteignent cette année : Dembélé, Van Dijk, Bellingham, Haaland et Rodri.

Les deux meilleurs joueurs du monde selon EA FC sont Kylian Mbappé et Mohamed Salah, tous deux évalués à 91. Assez loin des plus hautes cotes que pouvaient atteindre les Messi et Ronaldo de l'époque (parfois jusqu'à 95 ou 96). 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions

La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions

16:00
Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein

Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Leunga Leunga - Stassin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Leunga Leunga - Stassin

15:00
Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines Interview

Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

14:40
L'officialisation tant redoutée : le Standard perd l'un de ses plus grands talents

L'officialisation tant redoutée : le Standard perd l'un de ses plus grands talents

15:00
Anthony Moris n'oubliera pas Besnik Hasi de sitôt : "Je lui dois encore une chope"

Anthony Moris n'oubliera pas Besnik Hasi de sitôt : "Je lui dois encore une chope"

13:40
1
Jusqu'à 37 millions d'euros (!) : l'offre qui aurait pu tout décanter pour Lucas Stassin

Jusqu'à 37 millions d'euros (!) : l'offre qui aurait pu tout décanter pour Lucas Stassin

14:00
L'Union ravie de jouer au Lotto Park pour une raison bien particulière

L'Union ravie de jouer au Lotto Park pour une raison bien particulière

13:20
1
L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

11:40
1
"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard Interview

"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard

12:40
Contraint et forcé à 31 ans : un ancien des Francs Borains, d'Eupen, Seraing et Mouscron raccroche les crampons

Contraint et forcé à 31 ans : un ancien des Francs Borains, d'Eupen, Seraing et Mouscron raccroche les crampons

13:00
Pas vraiment sans pitié : Erling Haaland s'est... excusé auprès du gardien adverse

Pas vraiment sans pitié : Erling Haaland s'est... excusé auprès du gardien adverse

12:20
Igor De Camargo aurait pu... revenir au Standard cet été : "Mais j'avais donné ma parole"

Igor De Camargo aurait pu... revenir au Standard cet été : "Mais j'avais donné ma parole"

12:00
Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

11:20
Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

11:00
Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

10:30
Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

10:00
Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

09:30
Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

09:00
Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

08:30
Une véritable légende du football français annonce sa retraite

Une véritable légende du football français annonce sa retraite

07:40
Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

08:00
Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

07:20
🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

07:00
1
Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

06:30
Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

21:57
Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

22:30
En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

17:00
Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

21:57
"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

21:40
Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

21:20
Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

21:00
Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

18:20
"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ? Interview

"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ?

20:40
Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

20:20

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 4-5 Italie Italie
Croatie Croatie 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Suède Suède
Suisse Suisse 3-0 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 0-1 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 0-2 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 0-3 Danemark Danemark
Arménie Arménie 2-1 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-1 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 11-1 Moldavie Moldavie
France France 2-1 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-2 Autriche Autriche
Chypre Chypre 2-2 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 2-3 Portugal Portugal
Serbie Serbie 0-5 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 1-0 Lettonie Lettonie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved