La fin d'une ère ? Kevin De Bruyne n'est plus le joueur belge le mieux coté sur le célèbre jeu EAFC

Chaque année, les cotes des joueurs sur le jeu vidéo FIFA et son successeur EA FC font débat. Kevin De Bruyne ne sera peut-être pas ravi de voir qu'il n'est plus le Belge le mieux coté du jeu.

L'âge d'or du jeu vidéo FIFA et de son rival d'époque PES est probablement passé, les micro-transactions et les modes online ayant lentement mais sûrement éloigné une bonne partie de la fanbase d'un jeu qui a bercé la jeunesse et l'adolescence de tant d'amoureux de football et de gaming.

Mais les cotes de ce qui s'appelle désormais EA FC sont toujours scrutées avec attention à l'approche de la date de sortie d'un nouveau jeu, et certaines sont désormais disponibles. Côté belge, on notera un changement symbolique.

En effet, Kevin De Bruyne, longtemps le joueur belge le mieux coté du jeu, a cédé sa couronne à Thibaut Courtois. Le meneur de jeu transféré au Napoli ne dispose plus que d'un rating de 87 - ce qui le place toujours parmi les meilleurs joueurs à son poste. Le troisième meilleur belge est Youri Tielemans (85), suivi de Lukaku (84).

Courtois, lui, est évalué à 89 de général. Cela en fait le meilleur gardien de but du jeu, aucun portier n'étant classé à 90. L'année passée, KDB était estimé à 90, une cote que 5 joueurs atteignent cette année : Dembélé, Van Dijk, Bellingham, Haaland et Rodri.

Les deux meilleurs joueurs du monde selon EA FC sont Kylian Mbappé et Mohamed Salah, tous deux évalués à 91. Assez loin des plus hautes cotes que pouvaient atteindre les Messi et Ronaldo de l'époque (parfois jusqu'à 95 ou 96).