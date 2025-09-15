Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat
Photo: Girona FC
Axel Witsel a disputé son deuxième match sous les couleurs du Girona dimanche. Titulaire, le joueur belge a disputé l'intégralité de la rencontre.

Son équipe n'a cependant pas réussi à faire mieux qu'un partage 1-1 face au Celta Vigo. Après quatre matchs, le club situé en Catalogne n'a toujours pas remporté la moindre rencontre : 3 défaites, 1 nul.

Le natif de Liège était titulaire dans le milieu de jeu. Son équipe a même mené pendant la majeure partie de la rencontre grâce à l'ouverture du score de Vladyslav Vanat à la 12e minute de jeu. Mais malheureusement, pour le médian et ses coéquipiers, Borja Iglesias a finalement égalisé à la 90+2e sur penalty.

Le Liégeois n'a pour le moment pris part qu'à deux rencontres (face à Séville et au Celta Vigo). Girona avait également joué contre Villarreal (il était resté sur le banc), et contre le Rayo Vallecano (il n'était pas dans l'effectif).

La semaine prochaine pourrait enfin être la bonne. L'équipe espagnole reçoit Levante, une équipe théoriquement à leur portée. Au classement, la formation de Witsel est dernière...

Levante est 18e avec le même nombre de points. La prochaine rencontre aura donc son importance pour le Diable Rouge et ses coéquipiers.

