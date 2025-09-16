Personne n'a oublié : un Diable Rouge réagit avec humour à la retraite de Samuel Umtiti !

Samuel Umtiti a annoncé sa retraite, à l'âge de 31 ans seulement. En Belgique, il reste évidemment l'homme du seul but de la demi-finale en 2018.

C'est inévitable : en devenant le héros de la France le 10 février 2018 à Saint-Pétersbourg, Samuel Umtiti est devenu l'ennemi public n°1 en Belgique pour son but face aux Diables Rouges.

Vous ne trouverez donc pas énormément de Belges saluant la retraite du défenseur passé par l'OL et Barcelone, à 31 ans et après des années de galère.

Ancien pilier du Barça, où il évoluait en 2018, Umtiti a en effet vu ses deux dernières saisons, à Lecce et au LOSC, être pourries par les blessures à répétition. Il a donc dû tirer sa révérence, à un âge auquel beaucoup de défenseurs centraux atteignent leur pic physique.

Ce départ à la retraite a cependant été salué... à sa manière par un Diable Rouge : Thomas Meunier, par ailleurs absent lors de la demi-finale perdue. "On ne risque plus rien maintenant", plaisante le défenseur du LOSC, qui y a cotoyé Umtiti la saison passée.

Nul doute, cependant, que la carrière de Samuel Umtiti, si elle s'est finie en mode mineur, ne mérite que le respect. Même si on espère, en effet, qu'en cas de nouvel affrontement franco-belge l'été prochain, son absence change les choses en notre faveur !