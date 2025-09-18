Du changement à la première place, quelles répercussions pour les Diables ? Le nouveau classement FIFA est sorti

Photo: © photonews
Le nouveau classement FIFA est sorti aujourd'hui. Petit tour d'horizon des principaux enseignements du top 10.

Après la trêve internationale de septembre, voici venue l'heure du nouveau classement FIFA. L'un des premiers changements qui saute aux yeux est de taille : l'Argentine, championne du monde en titre n'apparaît plus à la première place.

L'Albiceleste paye sa défaite contre l'Equateur de Nilson Angulo d'il y a une semaine. C'est l'Espagne qui en profite. Les victoires 0-3 et 0-6 de la Roja en Bulgarie et en Turquie permettent au champion d'Europe de remonter sur le trône pour la première fois depuis 2014, il y a plus de dix ans.

Statu quo pour la Belgique

Les Argentins ne figurent même pas à la deuxième place : c'est la France qui profite de ses victoires 0-2 en Ukraine et 2-1 contre l'Islande pour également passer devant. Derrière, l'Angleterre reste quatrième. Le top 5 est complété par le Portugal au détriment du Brésil, désormais sixième.

Et les Diables ? Pas de changement : malgré les deux victoires 6-0 au début du mois, les troupes de Rudi Garcia conservent la huitième place du classement, à quelques points de la septième place des Pays-Bas.

Derrière nous, la Croatie grimpe à la neuvième place et l'Italie profite de la chute de l'Allemagne (13e) pour compléter le top 10. Le prochain classement FIFA sortira le 23 octobre.

Belgique

