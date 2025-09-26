Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

Lors d'une saison finissant en apothéose par la Coupe du Monde, tout le monde veut se montrer. Johan Bakayoko compte ainsi bien revenir en équipe nationale.

Sous Domenico Tedesco, Johan Bakayoko n'avait pas manqué un seul rassemblement chez les Diables Rouges. Mais depuis que c'est Rudi Garcia qui est aux commandes, il n'a pas encore été appelé une seule fois. L'attaquant de 22 ans sort d'une saison plus délicate avec le PSV mais reprend des couleurs à Leipzig.

Il entend performer en Bundesliga pour revenir en sélection : "Chaque match est important en ce sens. Avec la Coupe du Monde qui approche, je dois montrer que je peux être une possibilité, que je peux apporter ma magie à l’équipe. C’est à moi de le montrer sur le terrain d’ici là", explique-t-il, cité par la RTBF.

Sorti de sa zone de confort

"Lors des dernières sélections où j’étais absent, il y a naturellement eu de la déception mais ça fait partie de la vie d’un footballeur. Ça fait partie du jeu. Cela a été aussi l’occasion de me remettre en question, de comprendre pourquoi je n’ai pas été sélectionné. En mars par exemple, je ne montrais sans doute pas la meilleure version de moi-même, mon absence de la liste n’était donc pas surprenante", poursuit-il.

Changer d'environnement semble lui avoir fait du bien : "Maintenant, ça va beaucoup mieux à Leipzig. Je veux montrer encore une fois au sélectionneur et à toute la Belgique que je suis un joueur qui peut encore faire frissonner les Belges. C’est un de mes buts en tant que footballeur".

Bakayoko veut regagner sa place à la régulière : "Si on peut se permettre d’enlever de tops joueurs de la sélection, cela montre qu’on a beaucoup de qualités au sein de l’équipe. Il y a de très bons joueurs à ma position, des joueurs qui prestent aussi très bien dans leur club. À moi désormais de montrer que je peux être au-dessus de ça. Cela demande une force de caractère dont je dois faire preuve pour grandir en tant que footballeur et que personne".