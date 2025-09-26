"Les gens m'ont oublié, et ça me va" : cet ancien Diablotin mise tout sur son aventure en Angleterre

"Les gens m'ont oublié, et ça me va" : cet ancien Diablotin mise tout sur son aventure en Angleterre

Pierre Dwomoh a rejoint Watford l'année dernière et a disparu des projecteurs belges. Le milieu de terrain est blessé, mais affirme qu'il aborde sa carrière avec plus de professionnalisme que jamais.

Si vous avez suivi la Jupiler Pro League ces dernières années, il y a de fortes chances que le nom de Pierre Dwomoh vous dise encore quelque chose. Le milieu de terrain de 21 ans a évolué au Racing Genk, à l'Antwerp, au KV Oostende et au RWDM.

Mais on entend moins parler de lui aujourd’hui. Dwomoh a rejoint Watford il y a un an, en août 2024, où il a disputé pour l’instant onze matchs. Bien dans les plans de son entraîneur, malgré des rumeurs de départ à la fin du dernier mercato, le Belge est actuellement blessé.

"Vers la fin de la saison, j’ai repris tranquillement ma place. Même lors de la dernière préparation, je participais normalement, jusqu’à ce que je me blesse à nouveau trois jours avant le premier match contre Charlton, lors d’un amical contre Brentford. Très malchanceux, mais c’est la vie. Et donc, en Belgique, on dira encore : 'Pierre ne joue pas en Angleterre'", explique-t-il au Nieuwsblad.

Pierre Dwomoh mise tout sur son aventure en Angleterre

En Belgique, on a beaucoup parlé de sa personne. "Ce qui s’est passé en Belgique, je l’ai laissé derrière moi. C’est de l’histoire ancienne. J’ai une nouvelle chance en Angleterre. Avec mon comportement, il n’y a aucun problème. Je ne vais pas dire que je suis devenu un ange, mais j’ai quitté la phase adolescente où je faisais des bêtises qui causaient des problèmes. Maintenant, tout est question de professionnalisme", poursuit Dwomoh.

Son nom se fait donc moins entendre en Belgique, mais cela ne le dérange pas. "Les gens m’ont oublié, hein. On passe à autre chose, on continue avec autre chose. Mais ça me va. Laissez-moi travailler dans l’ombre. Je n’ai jamais été aussi serein dans ma tête qu’aujourd’hui. C’est très différent de ce que je vivais à RWDM et au KV Oostende, où j’avais le dos au mur", a-t-il assuré. Peut-être reviendra-t-il dans quelques années pour, cette fois, se révéler en Pro League.

