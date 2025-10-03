Stassin, Ngoy et bien d'autres devront patienter : Rudi Garcia s'exprime sur les grands absents de sa liste

Rudi Garcia a repris 26 joueurs pour le prochain rassemblement des Diables Rouges. Outre les joueurs sélectionnés, il a également évoqué quelques absents.

"Si je n'avais eu aucun blessé, j'aurais simplement livré la même sélection qu'en septembre" : Rudi Garcia s'est montré très clair sur son souhait de stabilité en sélection. L'ordre établi a ainsi valu à certains joueurs qui frappaient à la porte de devoir postposer leur première sélection.

En défense, c'est notamment le cas de Nathan Ngoy. L'ancien du Standard joue tout avec Lille et est également dans le radar de la fédération congolaise. Il figurait dans la présélection mais a sauté de la liste finale : "Il a encore besoin d'un peu de temps pour progresser dans tous les domaines", estime Garcia.

"Koni De Winter est plus avancé. Il a besoin d'une période d'adaptation à l'AC Milan, mais il a déjà beaucoup joué en Serie A ces dernières saisons, c'est de notre meilleur joueur de tête", poursuit notre sélectionneur.

Rudi Garcia dans la continuité

Dans l'entrejeu, Arthur Vermeeren n'a pas non plus été appelé malgré sa première prestation référence avec Marseille en Ligue des Champions : "C'est un souci de profil, on avait surtout besoin d'un profil défensif, comme Witsel et Vanhoutte. On a besoin de taille et d'impact en l'absence de Tielemans et au vu des doutes qui planent sur la forme d'Onana, qui a toutefois repris l'entraînement aujourd'hui".

Par rapport au mois de septembre, Lucas Stassin et Romeo Vermant ont également marqué des points en club mais restent eux aussi à quai : "Ils ont été envisagés mais Romeo a été blessé récemment et ils n'ont pas le profil d'un Batshuayi qui est un vrai chasseur de buts et qui est plus expérimenté, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Ils pourront acquérir une expérience internationale supplémentaire avec les U21. C'est également le cas de Mike Penders, qui pourra désormais garder les buts lors de deux matchs importants".