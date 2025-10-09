"Il y aurait une tension permanente" : un ancien international belge met en garde les Diables Rouges

Gilles De Bilde a été interrogé sur son ressenti à propos du nouveau coach des Diables Rouges, Rudi Garcia. L'ancien international belge se montre plutôt optimiste.

"Il a repris un groupe qui avait touché le fond en perdant contre Israël. Il avait peu de temps pour tout changer. Il a connu un premier match difficile contre l’Ukraine, mais il y a eu une bonne réaction à Genk. C’était un bon match et cela a aidé à lancer son mandat", souligne-t-il au micro de Sudinfo.

Le consultant a de bons échos : "De ce que j’ai entendu venant du groupe, c’est que les choses se passent bien. Il a une approche assez classique, mais les échos sont positifs. Les derniers résultats ont permis d’avoir une bonne dynamique."

Je ne crois pas qu’on va retomber dans ce piège

L’équipe belge ne pourrait-elle pas rapidement retomber dans ses travers, comme avec Domenico Tedesco ? "Je ne crois pas qu’on va retomber dans ce piège. C’est aussi pour cela que le double rendez-vous de ce mois d’octobre est très important : pour se qualifier pour la Coupe du monde, mais aussi pour la manière dont les gens vont percevoir le sélectionneur et le groupe."

"Si la Belgique ne se qualifie pas directement pour le Mondial, il y aura une tension permanente durant plusieurs mois jusqu’aux barrages du mois de mars ", conclut l’ancien Diable Rouge.





La Belgique affrontera ce vendredi la Macédoine du Nord avant de se déplacer à Cardiff pour y affronter le Pays de Galles lundi. Remporter ces deux rencontres sera évidemment crucial en vue d’une qualification pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Après ces deux matchs, il restera encore deux duels dans ces qualifications : d’abord au Kazakhstan le 15 novembre, avant un dernier match à domicile à Sclessin, le 18 novembre.