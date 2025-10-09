Sébastien Pocognoli, l'entraîneur qui relancera Paul Pogba ? Mauvaise nouvelle concernant le Français

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mauvaise nouvelle pour le très probable futur joueur de Sébastien Pocognoli, Paul Pogba : le Français s'est blessé et devra donc encore repousser son retour.

Le retour de la "Pioche" était prévu pour la rencontre des Monégasques face à Angers le samedi 18 octobre prochain. Malheureusement pour le joueur, il faudra encore un peu patienter.

Le milieu français souffre d’une douleur à la cuisse droite, révèle Nice-Matin. Il s’est blessé à l’entraînement en début de semaine.

On ignore pour le moment la gravité de sa blessure. Après deux ans passés en dehors des terrains de football, son retour est plus proche que jamais, mais il faudra être patient.

Une situation que Sébastien Pocognoli devra gérer

Le club français ne veut prendre aucun risque avec son joueur. Il préfère qu’il soit apte à 100 % avant de l’intégrer dans le groupe.

Ce sera l'un des dossiers que devra analyser Sébastien Pocognoli à son arrivée en terre monégasque. Le coach belge pourrait avoir un impact important sur le futur de la carrière du champion du monde 2018.