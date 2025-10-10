Une fin d'année décisive ? Que va faire Samuel Gomez Van Hoogen, le binational belge convoité par l'Espagne ?

Convoité par l'Espagne, Samuel Gomez Van Hoogen ne figure sur aucune liste officielle pour la trêve internationale du mois d'octobre. De quoi se laisser le temps de la réflexion ?

Le sujet des binationaux est devenu une priorité pour l’Union belge. Vincent Mannaert, directeur sportif, y prête une attention toute particulière et a mis en place une cellule spécialisée pour gérer ces dossiers complexes.

Cette organisation semble porter ses fruits, à l’image du cas de Matias Fernandez-Pardo, qui, après avoir initialement choisi l’Espagne, reconsidère désormais sa décision, laissant la porte ouverte à un possible retournement.

Samuel Gomez Van Hoogen absent des sélections belges... et espagnoles

Cependant, Fernandez-Pardo n’est pas le seul binational sollicité par la fédération espagnole. Récemment, le jeune défenseur central du Club NXT, Samuel Gomez Van Hoogen, considéré comme un grand espoir, aurait également été approché.

À seulement 19 ans, Samuel Gomez Van Hoogen, déjà comparé à Dean Huijsen, défenseur du Real Madrid ayant choisi l'Espagne malgré ses origines néerlandaises, se trouve au cœur des discussions. Titulaire en Challenger Pro League et membre de la liste B du Club de Bruges pour la Ligue des Champions, il a été présélectionné par les U21 belges pour le rassemblement d’octobre, selon AS.

La Fédération belge affiche aussi un intérêt marqué pour Samuel Gomez Van Hoogen, bien que celui-ci ne figure sur aucune liste officielle pour cette trêve internationale. Ni belge, ni espagnole. De quoi se laisser le temps de la réflexion ? Il n'y a, de toute manière, qu'en portant les couleurs d'une équipe A que son choix deviendra définitif.